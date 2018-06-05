KTÖEÖS: “Hukuk ve adalet için mücadele edenler baskı, tehdit ve şantaj altında”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin, hukuk ve adalet için mücadele edenlerin baskı, tehdit ve şantaj altında olduğunu savundu.

Ülkede ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, eğitim, çevre gibi alanlarda dayatmalar olduğunu, hükümet edenlerin de bunlara boyun eğdiğini kaydedenSelengin, yargı sisteminin güvenirliğinin de sorgulandığını belirtti.

Selenginyazılı açıklamasında,yargıç TacanReynar’ın istifasına değinerek, şunları kaydetti:



“Biz Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit eden, dönüşümünü hedefleyen, itaat etmesini, biat etmesini, göç etmesini hedefleyen dayatma ve baskılara ‘dur’ deme çağrımızı bir kez daha, göç etmek zorunda kalmayacağımız, demokrasi, hukuk ve adalet sisteminin hakim olduğu, çözüm ve barış içinde yaşayacağımız demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğimizi ortaya koyarız.”.“Yargının en tepesindeki yargıcın istifası ve gerekçeleri, ‘halı altındaki pislikleri’ daha iyi gösterdi” diyen Selengin,1974’ten sonra kurulan düzenin böylece bir kez daha deşifre edildiğini ifade etti.KTOEÖS Genel Sekreteri Selengin, şu ifadeleri kullandı:“Düşünce ve ifade özgürlüğü, vergi adaleti, hukuk için mücadele edenlerin baskı, tehdit ve şantaj altında olduğu, yargı sisteminin güvenirliğinin sorgulandığı bir düzen oluştu. Adalet sistemine yapılan müdahaleler demokratik hukuk düzeninin hakim olduğu bir ülke olmaktan uzaklaştığımızı, alt yönetim haline geldiğimizi ispatlamaktadır.”