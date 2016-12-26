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26 Aralık 2016 Pazartesi 10:34

KTOEÖS Genel Sekreteri Tek’ten Hükümete Zam Eleştirisi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Vedat Tek, 2009 yılından başlayarak çalışanların maaşlarının sürekli geriletildiğini ve bu gerilemenin yüzde 30’lara kadar dayandığını belirtti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tek'ten Hükümete Zam Eleştirisi
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“MAAŞLARDAKİ GERİLEME YÜZDE 30’A KADAR DAYANDI”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Vedat Tek, 2009 yılından başlayarak çalışanların maaşlarının sürekli geriletildiğini ve bu gerilemenin yüzde 30’lara kadar dayandığını belirtti.

Tek, dövizin yükselmesiyle özelde dar gelirlilerin, genelde ise tüm halkın alım gücünde büyük bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Tek, Sendika Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarla hükümetin sürdürdüğü Protokol görüşmeleri sonuçlanmadan, maddi kayıplarla ilgili hiçbir mutabakat sağlanmadan, hayat pahalılığını karşılayamayacak rakamların telaffuz edilmesinin ve ardından zamlara geçilmesinin düşündürücü olduğunu ifade etti.

UBP-DP hükümetinin üretimde de kullanılan tüketim maddelerine sessiz sedasız zam yapmayı alışkanlık haline getirdiğini savunan Tek, akaryakıt fiyatlarına ve tüp gaza her ay zam yapıldığını, kışın iyice kendini gösterdiği Aralık ayında da elektriğe yüzde 23’lere varan zam yapılmasıyla halka büyük bir maddi külfet yüklendiğini bildirdi.

Akaryakıta, suya, tüp gaza ve elektriğe yapılan zamların aynı zamanda üretim girdisi olduğundan diğer ürünlerde domino etkisi yaratacağını kaydeden Tek,  2017 yılının “zincirleme zamların” gündeme geleceği bir yıl olacağını iddia etti.

Soğuk kış günlerinde elektriğe okkalı zam yapılmasının, çalışanın, emeklinin ve dar gelirlinin alım gücünü bitirdiğini belirten Tek, halkın faturaları ödeyemeyecek duruma getirildiğini savundu.

Tek, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesinin, yeni bir enflasyon dalgasına girildiği anlamına geldiğini, bu ekonomik gelişmeler ortadayken UBP-DP hükümetinin hiçbir önlem almadığını, ayrıca elektriğe yüklü bir zam yaptığını savunarak, zammın ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğini sözlerine ekledi.

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KtoeösVedat TekZam
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