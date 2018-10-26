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KTOEÖS Eylem ve Grev yaptı

ÖĞRETMENLER, SIRASIYLA EĞİTİM BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI VE MECLİS ÖNÜNE YÜRÜDÜ

KTOEÖS Eylem ve Grev yaptı

ÖĞRETMENLER, SIRASIYLA EĞİTİM BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI VE MECLİS ÖNÜNE YÜRÜDÜ

26 Ekim 2018 Cuma 10:10
KTOEÖS Eylem ve Grev yaptı


 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “İnsanca, hakça bir yaşam için; nitelikli, bilimsel, laik eğitim için; saygın, aydın, özgür öğretmen için; çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için” eylem yaptı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem başkanlığındaki öğretmenler, sabah saatlerinde sendika önünde toplanarak, bando eşliğinde “Sermaye Krizinin Faturasını Geçim Derdindeki Emekçiler Ödemeyecektir”, “Aradığınız Hükümete Şu An Ulaşılamıyor, Muhalefet Olunca Tekrar Deneyiniz”, “Öğrenci Var Sınıf Yok, Mahkeme Var, Adalet Yok, Adı Var, Kendi Yok”, “Sermayeye Destek Var, Fakirleşmeye Önlem Yok”, “Göç Yasası Var, Eşitlik Yok”, “Bahaneler Çok, Çözüm Üreten Yok”, “İşsiz Öğretmen Çok, Sınıflarda Öğretmen Yok” pankartları ve “Halk Geçim Derdinde, Siz Koltuk Derdinde”, “Vur Vur İnlesin, Hükümet Dinlesin ” sloganları ile önce Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Maliye Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü.
Öğretmenler, “Hükümete zam kazıklarını geri iade ediyoruz” diyerek, ellerindeki tahta kazık ve siyah tüpleri Maliye Bakanlığı ve Meclis’e bıraktılar.
EYLEM
Meclis önünde konuşma yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ülkede çalışanlar ve emekçilerin oldukça sıkıntılı günler yaşadığına işaret ederek, yükselen döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesiyle maaşların eridiğini, üzerine yapılan zamlar, paketler, faizler ve hayat pahalılığı ile satın alma gücünün oldukça gerilediğini kaydetti.
Her geçen gün fakirleşmekte olan emekçilerin haklarının gasp edildiğini, tartışılır hale getirildiğini savunan Eylem, “Hükümet yaşanan krizin bedelini emekçilere ödetmekte, aldığını iddia ettiği tedbirler hiçbir işe yaramamaktadır” dedi.
Eylem konuşmasına şöyle devam etti:
“Okullar açılalı bir aydan fazla olmasına rağmen eğitimde yaşanan sorunlar hala çözümsüz durmaktadır. Öğretmensiz, kitapsız, sıra ve sandalyesiz, kalabalıklaşan sınıflarla okullarımızda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Tüm okullarımızda çağdaş, bilimsel, laik eğitimi sağlayacak tedbirler alınmamıştır. Vakıflar, dernekler, tarikatların sağladığı kurslarla, ideolojik kamplarla, toplumsal dönüştürme çalışmaları devam etmekte, elçilikten görevlendirilenlerle bakanlık ve okullarımız tahakküm altına alınmaya çalışılmaktadır. Yenilenmesi, düzenlenmesi gerekli yasa ve tüzüklerle ilgili sorunlar, çözüm önerilerimizi sunmamıza rağmen, hala olduğu yerde durmaktadır.”
Dört hükümet ortağına da önerilerini bizzat iletmelerine rağmen, “göç yasası” olarak bilinen yasanın kaldırılmasıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı gibi öğretmenin yasal hakkının da gasp edildiğini ileri süren Selma Eylem, “son dönelerde toplumun hiç alışkın olmadığı kriminal olaylar, düşünce ve ifade özgürlüğüne baskıların arttığını, öğretmene ve örgütüne saldırılar ve itibarsızlaştırma politikalarının sürdürüldüğünü” kaydetti.
Her geçen gün güvenli yaşamdan uzaklaşılan ülkede hala kontrolsüz nüfus akışının devam ettiğine işaret eden Eylem, “Sendikamız, ülkemizde ekonomik, siyasi ve sosyal yıkıma karşı toplumsal varoluş mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. Ülkemizde insanca, hakça bir yaşam için, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için, öğretmenlerimiz bir kez daha eylemdedir” dedi.
Bu ülkeyi yönetenlerden, “dayatmalara boyun eğmeden dik durmalarını, toplumsal yok oluşa dur demek için gerekenleri yapmaları” talebini ortaya koymak için eylemlerinin devam edeceğine işaret eden Eylem, öğretmenlerin ekonomik, siyasi, sosyal alandaki yok oluşa, çocukların geleceğinin çalınmasına izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.
KTOEÖS bugün ayrıca Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapmıştı.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 13:24
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