KTOEÖS, ekonomi ve eğitimdeki sorunları pankartlı eylemle protesto etti

BİLİMSEL, DEMOKRATİK VE LAİK EĞİTİMLE “İDEOLOJİK, MİSYONER, YABANCI PARTİ, DERNEK, SENDİKA VE VAKIFLARIN” KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hayat pahalılığına, alım gücünün gerilemesine ve eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa’da pankartlı eylem düzenledi.

Sendika temsilcileri, Başbakanlık ışıkları olarak bilinen Bedreddin Demirel Caddesi’ndeki kavşakta sabah saatlerinde pankart açarak, bildiri dağıttı.

Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı alım gücünün gerilediğine dikkat çekilen bildiride, 2011’de hayata geçen kamu çalışanlarının ücretlerini düzenleyen yasa tahtında kamuda işe girenlerle asgari ücretlilerin açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildiği savunuldu. Uyuşturucu, kaçakçılık ve şiddet suçlarının gün geçtikçe arttığı; toplumsal dönüştürme amacıyla eğitimde baskı uygulandığı iddia edildi.

EURO PARA BİRİMİNE GEÇİLMELİ

Önerilerin de yer alan bildiride, hayat pahalılığının iki ayda bir hesaplanıp, ücretlere yansıtılması veya Euro para birimine geçilmesi veya maaşların Euro’ya endekslenmesi önerildi.

Öneriler arasında, vergi sisteminde düzenlemeye gidilmesi ve denetimlerinin arttırılması; 2011’de hayata geçen kamu çalışanlarının ücretlerini düzenleyen yasal düzenlemelerin geri alınması;“nereden buldun yasasının” en erken bir zamanda çıkarılması; kimlikle adaya girişlerin kaldırılması; özel sektöre güvenceli istihdam getirilmesi, temel tüketim maddelerine katma değer vergisinin kaldırılması da yer alıyor.

Bilimsel, demokratik, laik, parasız, nitelikli eğitimin devlet politikası haline getirilmesi, “ideolojik, misyoner, yabancı parti, dernek, sendika ve vakıfların” kapatılması talep edildi.