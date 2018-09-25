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KTOEÖS, Eğitimdeki Sorunlara Dikkat Çekti

KTOEÖS, Eğitimdeki Sorunlara Dikkat Çekti

25 Eylül 2018 Salı 13:12
KTOEÖS, Eğitimdeki Sorunlara Dikkat Çekti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), devlet okullarındaki sorunlara dikkati çekerek, “Bakanlık Nerede? Ne yapıyor?” diye sordu.


KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, bir çok mezun varken, Türkiye’den görevli Teknoloji Tasarım  öğretmenlerinin görevlendirildiğini ileri sürerek, bunu eleştirdi.


Eğitimdeki sorunları 12 madde halinde sıralayan Eylem, Elektrik Elektronik Öğretmenliği için 3 münhal açılmasına rağmen, sınav yapılmadan Lefkoşa'da bir meslek lisesinde bu alanda Türkiye’den  görevli öğretmenin  görev yapmaya başladığını kaydederek, “Bu, yeni atanacak öğretmenlerimiz, görevlendirilenlerin görev süresi boyunca Lefkoşa’daki bu okula nakil alamayacaklar, sırada beklemek zorunda kalacaklar demektir. Bu, kendi öğretmenlerimize yapılan haksızlık değil midir?” diye sordu.


Motor Öğretmenliği ve Makine Teknolojisi  münhalleri için de aynı yöntemin izlendiğini savunan  Eylem, sınavlara 2 gün kala Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  adaylara SMS ile bazı sınavların ertelendiği duyurusu yaptığını belirtti. Eylem, “Planlamada sıkıntıların yaşandığını gösteren bu durum yeni atanacak öğretmen kadrolarının hem eksik olacağını hem de göreve geç başlayacağını ve yine eğitimde kayıplara neden olacağını göstermektedir” iddiasında bulundu.


Teknoloji Tasarım, Din Kültürü, Giyim, Grafik, Büro Yönetimi, İnşaat, Metal Öğretmenliği kadrolarına ihtiyaç olduğu halde münhal ilan edilmediğini ifade eden Eylem,  Teknoloji Tasarım, Metal, Motor kadrolarına Türkiye’den gelen öğretmenlerin  görevlendirildiğini, kendi mezunları işsizken, atama beklerken Bakanlığın bunun yapılmasına neden izin verdiğini sordu.


Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  sınava 2 gün kala Felsefe (İngilizce) münhalını iptal ettiğini, Bakanlığın Lefkoşa’da bir meslek lisesinin harita Tapu Kadastro bölümüne, gerekliliği basında ve sosyal medyada tartışma yaratan bir dal açtığını ve ihtiyaç olmamasına rağmen Jeoloji Öğretmenliği münhalı ilan edildiğini iddia etti.


Bakanın açıklamasına rağmen, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim’deki eksik kadrolara geçici öğretmenlerin başlamadığını belirten Eylem, kitaplar, bina ve donanımın eksik ve sınıfların  kalabalık olduğunu,  eğitime ve öğretmenlere “saldırıldığını” kaydetti.


HASPOLAT MESLEK LİSESİ…BİR YIL İÇİN PROTOKOL İMZALANDI


Okul binasının yıkılma tehlikesi tespit edilip raporlanan Haspolat Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin bir hafta eğitime başlayamadığını hatırlatan Eylem şöyle devam etti:
“İlahiyat Koleji binasının bir yıl için geçici olarak kullanılması kararı veren Bakanlık sendikamızla bir protokol imzalamış, 2019-2020 öğretim yılında Haspolat Meslek Lisesi’nin yeni binasında eğitim öğretime başlaması konusunda anlaşmaya varmıştır. Ancak, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı bu konuda basına beyanat vererek, vakfın ve elçiliğin buna sadece bir hafta izin vereceğini ifade etmiştir. Bu okul Bakanlığa bağlı bir okul mudur, değil midir? Okulla ilgili kararları kim veriyor? Okulu Okul Aile Birliği Başkanı mı yönetiyor?”
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:15
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