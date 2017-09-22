KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “cinsiyet ayrımcılığı temelinde milli ve dini propaganda içerikli kamplar” ve “bir bakanlık çalışanının sosyal medyada KTOEÖS ve topluma hakaret ettiği” gerekçeleriyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “cinsiyet ayrımcılığı temelinde milli ve dini propaganda içerikli kamplar” ve “bir bakanlık çalışanının sosyal medyada KTOEÖS ve topluma hakaret ettiği” gerekçeleriyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Saat 11.30’da yapılan eylemde söz konusu bakanlık çalışanının sosyal medyada paylaştığı yorumlar “Haddinizi Bilin” başlıklı pankart olarak yer aldı.

EYLEM: “GERİCİ, YOBAZ, İTAATKAR EĞİTİM SİSTEMİ KKTC’DE DE UYGULANMAYA ÇALIŞILIYOR”

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem yaptığı konuşmada, Türkiye’deki gerici, yobaz, itaatkâr eğitim sisteminin yaz okulları, Kuran kursları, kamp, konferans, sempozyum ve panellerle KKTC’de de uygulanmaya çalışıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Çanakkale kampıyla hedeflenenlerle ilgili Bakanlığa sorular yönelttikleri bildiriyi sosyal medyadan da yayımladıklarını, bakanlıkta memur olan bir kişinin bu bildirinin altına hakaret içeren yorumlar yaptığını belirten Eylem, bakanlığa avukat vasıtasıyla bu kişi hakkında gereğinin yapılması talebini 28 Ağustos’ta ilettiklerini, fakat cevap alamadıklarını anlattı.

“SİZ Mİ YÖNETİYORSUNUZ?”

Bakan Berova’ya “Bakanlığı siz mi yönetiyorsunuz?” sorusunu yönelten Eylem, haddini aşan ve Kıbrıs Türk toplumuna hakaret eden bu kişi hakkında gereğinin yapılmasını talep etti.

Eylem, Bakanlık bünyesinde elçiliğin görevlendirdiği 3 memurdan biri olan söz konusu kişi hakkında gereğinin yapılmaması halinde, KTOEÖS’ün gereğini yapacağını açıkladı.

Daha sonra KTOEÖS tarafından hazırlanan basın açıklaması Örgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları tarafından okundu.

KTOEÖS’ün eylemine, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) de destek verdi.