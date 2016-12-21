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21 Aralık 2016 Çarşamba 10:08

KTOEÖS: "CAS Çalışanlarının Mücadelesini Selamlıyoruz"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sendikalaştıkları için işten atılan CAS çalışanlarının mücadelesini selamladığını bildirdi.

KTOEÖS: 'CAS Çalışanlarının Mücadelesini Selamlıyoruz'
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sendikalaştıkları için işten atılan CAS çalışanlarının mücadelesini selamladığını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, konuyla ilgili açıklamasında, DEV-İŞ sendikasının haklı olarak başlattığı kavganın sesine kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gökçebel, yıllardır ülkede çalışma hayatını belirleyen yasaları tek taraflı delen, hiçbir yaptırımı kabul etmeyen sermayenin, kendisine köle düzeni yarattığını savundu.

Gelmiş geçmiş hükümetler ve bir insanın kaderinin iki dudak arasında kalmasına göz yumanların, sermayeye kulluk yaptıklarını iddia eden Gökçebel, “Toplu sözleşmeli sendikalaşma düzenini kurmak, özelde günde 16 saatten fazla çalışanları baskı ve zulümden, güvencesizce kaderlerine terk etmemek için gerekli yasal düzenlemelere gitmek elzem olmasına rağmen hep ötelenmiştir” ifadesini kullandı.

Devlet kurumu sayılan CAS çalışanlarının soğuk havada sokağa atıldığını, aç ve sefil bırakıldığını iddia eden Gökçebel, çalışanlara yapılanları seyredenlerin de en az onları işten çıkaranlar kadar suçlu olduğunu belirtti.

Gökçebel, şöyle devam etti:
“Her vesile ile var olan sendikalara, örgütlülüğe saldıranların istediği düzen tamamen köle düzenidir. KTOEÖS olarak bu işçilerimizle her türlü dayanışmaya hazır olduğumuzu, her insanın hakça, insanca bir yaşama, çalışma koşullarına, kazanca hakkı olduğunu belirtiriz. Meclisi ve Hükümeti görevlerini yapmaya çağırıyoruz.”

       

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KtoeösCAS Çalışanları
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