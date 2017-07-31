KTOEÖS, Çanakkale Gezisi Hakkında Berova’ya Sorular Yöneltti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), cinsiyet ayrımı temelinde düzenlendiğini iddia ettiği Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KKTC’deki öğrencilere yönelik organize edilen Çanakkale gezisi hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve yetkililere sorular yöneltti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), cinsiyet ayrımı temelinde düzenlendiğini iddia ettiği Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KKTC’deki öğrencilere yönelik organize edilen Çanakkale gezisi hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve yetkililere sorular yöneltti.

KTOEÖS Başkanı Sema Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın da Çanakkale kampını ziyaret ettiğini belirterek, Berova’ya, kampta dini propaganda yapılıp yapılmadığını, kız çocuklarının “ablalık sistemiyle” kontrol altında tutulmaya çalışılıp çalışılmadığını, şehitliklerin yanında türbelerin gezdirilip gezdirilmediğini sordu.

Bakan Berova’nın sosyal iletişim ağındaki sayfada paylaştığı fotoğrafta görüldüğü kadarıyla KKTC’den giden öğrencilerle bir araya getirilen kız çocuklarının yarısının başının kapalı olduğunu belirten Eylem, bunun çocuklar için dayatma olduğunu ileri sürdü.

Eylem, kampta haremlik-selamlık uygulaması yapıldığını savunarak, sendikanın “Kıbrıslı Türklerin çağdaş, laik, demokratik yapısını değiştirme, dönüştürme planlarıyla uygulanan politikalara ve yapılan saldırılara karşı asla boyun eğmeyeceğini” ifade etti.