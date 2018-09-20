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KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı

BTMK İDARESİ VE ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA VE BASINDA ÇIKAN HABERLER PROTESTO EDİLDİ

KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı

BTMK İDARESİ VE ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA VE BASINDA ÇIKAN HABERLER PROTESTO EDİLDİ

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı

BTMK İDARESİ VE ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA VE BASINDA ÇIKAN HABERLER PROTESTO EDİLDİ


Lefkoşa, 20 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Bayraktar Türk Maarif Koleji (BTMK) okul idaresi ve öğretmenleri hakkında sosyal medya ve basında çıkan haberleri protesto etti.


KTOEÖS yetkilileri BTMK binası önünde, okul idaresi ve öğretmenleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. 


Burada konuşma yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okul idarelerinin büyük bir özveriyle eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için çalıştığını anlattı. 


İlgili gazetecileri medya etik kurallarına uygun şekilde yayın yapmaya çağıran Eylem, yasal haklarını kullanacaklarını da belirtti.


Eylem’in konuşmasının ardından basın açıklaması okundu.


“Son yıllarda ülkemizde öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki çalışmalar, söylem ve sosyal medyadaki saldırılar daha da artmaktadır” denilen açıklamada “Nitelikli kamusal eğitim hükümetlerin gailesi olmaz iken bu hizmeti tüm imkansızlıklara rağmen en iyi şekliyle vermeye çalışan öğretmenlerimize bazı kendini bilmez medyatörlerin ve bazı kesimlerin saldırmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.


Açıklama şöyle devam etti:
“Okullarda kadroların eksik bırakılıp tamamlanmaması, öğretmenin yükünün artırılmaya çalışılması, köleleştirme, örgütsüzleştirme, güvencesiz çalıştırılma hedefiyle yapılan tüm uygulamalar öğretmenin toplumumuzda da hedef haline gelmesine, saldırılara maruz kalmasına neden olmaktadır.
Bunun son örneğine BTMK’da okul idaresine ve öğretmenlere saygısızlık edilerek, etik dışı haber yapılması, sosyal medyadan paylaşılmasıyla bir kez daha tanık olduk. 
Bilimsel, laik eğitim ve çağdaş, laik, demokratik toplum yapımızı dönüştürme çalışmalarına karşı sürdürmekte olduğumuz mücadelenin yanında saygın, aydın, özgür öğretmen mücadelesini de sürdüreceğimizi bir kez daha belirtir, dayatmalara, saldırılara, itibarsızlaştırma, köleleştirme politikalarına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız”.


Son Güncelleme: 20.09.2018 13:41
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