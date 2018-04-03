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KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU

KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU

03 Nisan 2018 Salı 13:10
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
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KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ülkede yayılma politikası sürdüren ve ilahiyat üzerinden örgütlenmeye devam eden bazı vakıf, dernek ve tarikatlara zemin hazırlayanlara karşı yetkilileri ivedilikle tedbir almaya davet etti. 

Yazılı bir açıklama yapan Eylem, ülkede örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatların laik, çağdaş, bilimsel eğitim ve toplum yapısını tehdit etmeye devam ettiğini savundu. 

Açıklamasına sorular sorarak sürüdüren Eylem, Namık Kemal Lisesi'ne ait alanın içerisinde bulunan türbeye son zamanlarda cüppeli ve sarıklı kişiler gelmeye başladığını, okula ait alanda olup öğrencilerle iç içe olan ve içerisinde neler yapıldığı belli olmayan bu yapının orda faaliyette bulunmasının eğitim ve pedagojik açıdan doğru olup olmadığını sordu. Eylem, “Gelen cüppeli sarıklı kişiler ibadete mi geliyor? Orası türbe midir? Dergâh mıdır? Mescit midir?” sorusunu sordu. 

Eylem’in açıklaması şu sorulara yer verildi: 
“Söz konusu yere perşembe akşamları yoğun bir katılımla ziyarette bulunuluyor. Ne yapılıyor? Okul sınırları içerisinde bu tür faaliyetlerin yapılması doğru mu, yasal mı? Okul alanı içerisindeki bu farklı oluşumdan Eğitim Bakanlığının, kaymakamın veya belediye başkanının haberi var mıdır? Çağdaş, laik, bilimsel eğitim kurumu yapımı için arazi talebine olumsuz cevap verirken ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara onlarca dönüm halka ait malları peşkeş çeken vakıflar idaresi yönetimi neden hala görevdedir? Arkasında kim ya da kimler vardır? İskele'de Ensar Vakfı'na ait ev var mıdır? Okul sonrasında öğrenciler bu eve götürülüyor mu? Cami bahçelerine çocuk oyun parkı yapılmasının amacı nedir? Ne planlanıyor?”

Anahtar Kelimeler:
Ktoeös
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