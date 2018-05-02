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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'den çarpıcı açıklamalar...

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Adama göre atama” veya “işe almanın” yıllardır ülkede gelenek haline geldiğini; akrabası, tanıdığı olmayan birçok kişinin bu haksızlıkla karşı karşıya kaldığını savundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'den çarpıcı açıklamalar...

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Adama göre atama” veya “işe almanın” yıllardır ülkede gelenek haline geldiğini; akrabası, tanıdığı olmayan birçok kişinin bu haksızlıkla karşı karşıya kaldığını savundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'den çarpıcı açıklamalar...

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Adama göre atama” veya “işe almanın” yıllardır ülkede gelenek haline geldiğini; akrabası, tanıdığı olmayan birçok kişinin bu haksızlıkla karşı karşıya kaldığını savundu.

Eylem, KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, bu durumun, eşitlik ve adaletten uzak, liyakat sistemine aykırı olduğunu ve mağduriyet yarattığını kaydetti.

Geleneğin, hükümetin Eğitim Bakanlığında da bozulmadığını ve Nisan ayında “Kişiye Özel” gibi görünen sadece 3 branşta atama talep edildiğini öne süren Eylem, Bakanlık tarafından talep edilen bu kadroları Kamu Hizmeti Komisyonu’nun da uygun bulup atamaları yaptığını belirtti.

Eylem şöyle devam etti:

“KTOEÖS olarak soruyoruz, söz konusu ihtiyaçlar kim veya kimlerle belirlenmiştir? Bu ihtiyaçlara Bakanlık mı karar vermiştir? Ocak – Şubat aylarından itibaren emekliye ayrılan 5 öğretmen yerine atama bekleyen öğretmenler sırada beklerken, bu öğretmenleri yok sayıp, bunların dışında olan 3 branş seçerek atama kararı almak eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu adaletli bir yaklaşım mıdır?

Atama kararını öğrendiğimiz günden beridir sendika olarak Sayın Bakan ve yetkililerle görüştük. Bu adaletsizliği ortaya koyup bunu ortadan kaldıracak adımların atılmasını talep ettik. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen neden hiçbir adım atılmamıştır? Zamana mı oynanmaktadır? Bundan sonra atılacak adımlar seçim yasakları bahanesine takılır mı?

Göreve geldiği gündem beridir Sayın Bakanı ve Bakanlık yetkililerini gelenek haline getirilmiş, gerek kayıt kabul tüzüğü ve diğer tüzüklerle ilgili yapılan uygulamalar, gerekse yasaların hiçe sayılmasıyla ilgili durumları KTOEÖS olarak ortaya koymaya çalıştık. Tedbir alınması, yapılmakta olan hatalara son verilmesi çağrısı yaptık. 

Bir kez daha tekrar ediyoruz; yasa, tüzük tanımaz, etik dışı, eşitlik ilkesine aykırı, haksız yaklaşım ve uygulamalara ivedilikle son verilmeli, hukuksuzluk, haksızlık gelenekselleştirilmemelidir.”


                                                                                                                          


Son Güncelleme: 02.05.2018 13:25
Anahtar Kelimeler:
KtoeösBAŞKANSelma Eylem
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