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KTOEÖS Başkanı Gökçebel: “Kıbrıs’ta Kıbrıslılar Söz Sahibi Olmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs’ta Kıbrıslılar söz sahibi olmalıdır” dedi.

KTOEÖS Başkanı Gökçebel: “Kıbrıs’ta Kıbrıslılar Söz Sahibi Olmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs’ta Kıbrıslılar söz sahibi olmalıdır” dedi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 19:08
KTOEÖS Başkanı Gökçebel: “Kıbrıs’ta Kıbrıslılar Söz Sahibi Olmalı”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs’ta Kıbrıslılar söz sahibi olmalıdır” dedi.

Gökçebel yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye’nin AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın ziyaretini değerlendirdi.

Gökçebel, Bozkır’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli kararları sadece sermaye temsilcileri ve Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarına olmayan tezleri savunanlarla belirlemek istediğini öne sürdü.

Kıbrıs sorununun çözümünün gerçekçi, sağduyulu ve iyi niyetli bir siyasi iradeyle mümkün olduğunu belirten Gökçebel, “Kıbrıs’ta 1960 hukukunu, BM parametrelerini, karşılıklı antlaşmaları yok sayan, paylaşmak istemeyen ayrılıkçı politikaların, bu sorunu daha da betonlaştırdığını ve Orta Doğu’nun kangren olmuş çözümsüz sorununa eklemleyerek benzeştirdiğini” iddia etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün ve bir federasyona ulaşılmasının gerçekler ışığında mümkün olduğunu belirten Gökçebel, “Kıbrıs sorununun çözümünde samimi olan taraflar ve liderler bundan ders almamışa benzemektedir. Federasyonlar tarafların tezlerini birbirine kabul ettirmesinden değil, ortak uzlaşıdan doğmaktadır” dedi.

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