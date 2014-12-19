KTOEÖS Başkanı Gökçebel, Hükümeti İstifaya Çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hükümeti istifaya çağırdı.

Gökçebel yazılı açıklamasında, “Göç Yasası” diye nitelendirilen yasanın bir an önce kaldırılmasını, gerçekçi DPÖ verileri ile eşel mobilin tekrar iki ayda bire döndürülmesini ve TL kullanımından vazgeçilmesini talep etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile ‘ücretli kölelik’ düzeni sürdürülüp sözde tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, şirketlere peşkeşler milyonlarca liralık vergi afları gibi kararlar, milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaya devam ettirilmektedir. İnsanca onurlu yaşam hakları ellerinden alınarak, maaşları ve hakları budanarak ücretli köleye dönüştürülen genç öğretmenlerimiz, emekçilerimiz kaderlerine boyun eğerek Göç Yasasında eşitliğe razı olmaları istenmektedir.”

Hükümetin eşil mobili ve hayat pahalılığı uygulamasını ortadan kaldırmak istediğinin ileri sürüldüğü açıklamada, “Asgari ücretliler, özeldeki ve kamudakilerin hayat standartları daha da düşürülerek orta sınıf da yok edilerek herkesi göç yasasında eşitlemek için adım atılmışa benzemektedir” iddiasında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu’nun bu yöndeki uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirten Gökçebel, bu tutumun terk edilmesi istedi, hükümete istifa çağrısı yaptı.