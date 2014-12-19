Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTOEÖS Başkanı Gökçebel, Hükümeti İstifaya Çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hükümeti istifaya çağırdı.

KTOEÖS Başkanı Gökçebel, Hükümeti İstifaya Çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hükümeti istifaya çağırdı.

19 Aralık 2014 Cuma 15:56
KTOEÖS Başkanı Gökçebel, Hükümeti İstifaya Çağırdı
banner238

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hükümeti istifaya çağırdı.

Gökçebel yazılı açıklamasında, “Göç Yasası” diye nitelendirilen yasanın bir an önce kaldırılmasını, gerçekçi DPÖ verileri ile eşel mobilin tekrar iki ayda bire döndürülmesini ve TL kullanımından vazgeçilmesini talep etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile ‘ücretli kölelik’ düzeni sürdürülüp sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, şirketlere peşkeşler milyonlarca liralık vergi afları gibi kararlar, milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaya devam ettirilmektedir.  İnsanca onurlu yaşam hakları ellerinden alınarak, maaşları ve hakları budanarak ücretli köleye dönüştürülen genç öğretmenlerimiz, emekçilerimiz kaderlerine boyun eğerek Göç Yasasında eşitliğe razı olmaları istenmektedir.”

Hükümetin eşil mobili ve hayat pahalılığı uygulamasını ortadan kaldırmak istediğinin ileri sürüldüğü açıklamada, “Asgari ücretliler, özeldeki ve kamudakilerin hayat standartları daha da düşürülerek orta sınıf da yok edilerek herkesi göç yasasında eşitlemek için adım atılmışa benzemektedir” iddiasında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu’nun bu yöndeki uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirten Gökçebel, bu tutumun terk edilmesi istedi, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim