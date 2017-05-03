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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

Ktoeös, Bakanlık Ve Hükümeti Kar-iş’ İle Anlaşma Yolları Bulmaya Davet Etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümeti, Kar-İş’le anlaşma&nbsp; yolu ya da yöntemlerini bulmaya davet ederek, “Eğitimde yaşanan bu kaosa son veriniz” çağrısı yaptı.

Ktoeös, Bakanlık Ve Hükümeti Kar-iş' İle Anlaşma Yolları Bulmaya Davet Etti
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümeti, Kar-İş’le anlaşma  yolu ya da yöntemlerini bulmaya davet ederek, “Eğitimde yaşanan bu kaosa son veriniz” çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin  eğitim hakkından mahrum edilmekte olduğunu, öğrencilerin otostop çekerek okullara gitmeye çalışmakta olduklarını kaydetti.

Eylem, kontrolsüz taşımacılığın kazalara neden olabileceği uyarısında bulunarak,   “Siz çocukların devamsız sayılmamaları derdindesiniz, çünkü esas gaileniz eğitim değildir!” dedi.

Eylem, Kar-İş’in eylem kararından sonra Bakanlığın okullara yazı gönderdiğini ve bu yazıya göre, eylem sürecinde okullara öğrenci taşıyacak olan başka işletmelere ödeme yapılacağını, taşıma kapsamı içinde olan, ancak eylemden dolayı mağdur olan öğrencilerin ailelerine katkı yapılacağını ifade etti.

Eylem yine yazıya göre taşıma yapan  başka şirketler ve öğrenci sayıları okul idareleri tarafından belirlenip Bakanlığa bildirileceğini, kendi imkanlarıyla çocuklarını okullara götüren ailelerin köy ya da bölgelerinin Bakanlığa bildirileceğini  eylem sürecinde okullara devam edemeyen öğrencilerin devamsız sayılmayacağını  açıkladı.

Eylem   Bakanlık yetkililerine şu soruları yöneltti:

“Bu nasıl bir anlayıştır? Sorunlara gerçek anlamda çözüm üretme yerine neden yine kaos yaratacak adımlar atıyorsunuz?
Tedbir diye okullara gönderdiğiniz genelge eğitimin kayıplarını gidermede yol/yöntem olabilir mi?
Ödeme yapacak paranız varsa, neden Kar-İş’e ödeme yapmıyorsunuz da eylemi kırmak, şirketleri birbirine düşürmek için başka şirketlere ödeme yapma taahhüdünde mi bulunuyorsunuz?
Böylesi bir ortamda sizce aileler kendilerine ödeme yapacağınız ifadesini sizce inandırıcı buldu mu?
Okul idarelerine taşımacılıkla ilgili sorumluluk yükleyerek bu işi çözeceğinizi mi sanıyorsunuz? Hiçbir kaosu çözme becerisi gösteremeyecek misiniz?”

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