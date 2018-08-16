banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89442
ALTIN
220.068
DOLAR
5.7990
STERLİN
7.2927
EURO
6.5945
Cumhurbaşkanı Akıncı hükümet ortaklarıyla görüşüyor
AKINCI HÜKÜMET ORTAKLARIYLA GÖRÜŞÜYOR
“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”
''FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMESİ GEREKİYOR''
TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC’den ayrıldı
YILDIRIM KKTC’DEN AYRILDI
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
banner282

KTOEÖS, Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu’na AB ülkelerinde öğrenim ggören Kıbrıslı Türk öğrencilere kolaylık yaratılması çağrısı yaptı

KTOEÖS, Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu’na AB ülkelerinde öğrenim ggören Kıbrıslı Türk öğrencilere kolaylık yaratılması çağrısı yaptı

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:11
KTOEÖS, Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu’na AB ülkelerinde öğrenim ggören Kıbrıslı Türk öğrencilere kolaylık yaratılması çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na, AB ülkelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türklere yönelik gerekli kolaylıkları yaratmaları çağrısında bulundu.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ekonomik yıkımın yaşandığını, travmalar, iflaslar ve sosyal patlamaların kaçınılmaz olacağını savunarak, memleketin yangın yerine dönüştüğünü belirtti.
Türkiye'de AKP iktidarının siyasi ve ekonomik politikaları sonucu Türk Lirası’nın döviz karşısında son 8 ayda yüzde 60'lara varan değer kaybının KKTC’de de büyük bir ekonomik krize neden olduğunu kaydeden Eylem, halkın dövize endeksli yaşamı nedeniyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesmekle karşı karşıya bırakıldığını bildirdi.
KTOEÖS Başkanı Eylem, AB ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin döviz krizi nedeniyle yaşadığı sorunlara çözüm amacıyla Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Lerotheos Papadopulos’a ve Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Ofisi Başkanı Andreas Kettis’e çözüm yolu olabilecek önerilerini içeren mektuplar göndererek randevu talep ettiklerini duyurdu.
Selma Eylem, AB ülkelerinde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere yönelik önerdikleri olası çözüm yollarını “Kıbrıslı Türk Öğrencilere yönelik özel statülü burs sağlanması, yurt ve ev kiraları ücretlerinde muafiyet veya kredilendirme/ borçlandırma imkânı sağlanması” olarak açıkladı. 
Mektupta ayrıca “Kıbrıslı Türklerin yarım asırdan uzun süredir Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle mustarip olduğunu, ayrıca açık uçlu müzakereler ve ambargolar nedeniyle Türkiye'ye bağımlılığın yaratıldığı ülkede Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği anayasalarından ve haklarından tecrit edildiğini, Avrupa vatandaşı olmaktan tamamen yararlanamadığını, bölünmüş Kıbrıs'ın AB'ye kabul edilmesiyle ise Kıbrıslı Türklerin kaderlerine terk edidiğinin" belirtildiğini kaydeden Eylem, KTOEÖS’ün TL’deki devalüasyonun yol açtığı mali sorunlardan duyduğu endişeyi de ifade ederek Avrupa Komisyonu ve parlamentosundan bu zorlu süreçten çıkış noktaları yaratılması için Kıbrıslı Türklere gerekli desteği vermeleri çağrısında bulunulduklarını ifade etti.
Eylem, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini de ekledi.
 

banner288
Son Güncelleme: 16.08.2018 10:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilyurt Köyü İle Devam Etti!
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilyurt Köyü İle Devam Etti!
Cumhurbaşkanı Akıncı hükümet ortaklarıyla görüşüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı hükümet ortaklarıyla görüşüyor
Özyiğit: “Askerlik erteleme ve burs başvuruları onlıne yapılacak”
Özyiğit: “Askerlik erteleme ve burs başvuruları onlıne yapılacak”
Sol Hareket, hükümeti siyasi irade koymaya ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmeye çağırdı
Sol Hareket, hükümeti siyasi irade koymaya ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmeye çağırdı
“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”
“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”
TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC’den ayrıldı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC’den ayrıldı
16 Ağustos 2018 Perşembe Gündemi
16 Ağustos 2018 Perşembe Gündemi
Özersay İtalya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi!
Özersay İtalya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi!
Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı!
Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı!
Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı!
Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim