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KTOEÖS: “Askerlik Yasasındaki Değişiklik Yeterli Değil”

KTOEÖS, her törende gençliğin gelecek olduğunu ortaya koyan hükümetin ve meclisin, “icraatlarda gençliğe darbe üstüne darbe vurmaya devam ettiğini” savundu.

KTOEÖS: “Askerlik Yasasındaki Değişiklik Yeterli Değil”

KTOEÖS, her törende gençliğin gelecek olduğunu ortaya koyan hükümetin ve meclisin, “icraatlarda gençliğe darbe üstüne darbe vurmaya devam ettiğini” savundu.

04 Aralık 2014 Perşembe 15:26
KTOEÖS: “Askerlik Yasasındaki Değişiklik Yeterli Değil”
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KTOEÖS, her törende gençliğin gelecek olduğunu ortaya koyan hükümetin ve meclisin, “icraatlarda gençliğe darbe üstüne darbe vurmaya devam ettiğini” savundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı açıklamada, son geçirilen askerlik yasasının “olumlu olmasının yanında” adaletsizlik, öngörüsüzlük ve pısırıklık izleri taşıdığını ileri sürdü.

Gökçebel, bu yasa ile gençlerin meslek liselerine yönlendirilmek istenmesinin olumlu olduğunu belirterek, ancak şu soruları sordu; “Atölyeleri kapatan, uygulanan modüllerde henüz kitabı, müfredatı, öğretmeni, muavini, müdürü, atölye şefi eksik, okul bütçesi sıfır mesleki teknik okulları bitirilmeye, kapatılmaya uğraşılırken, yasalar kaçak işgücünü teşvik ederken, iş bulamayacak, bulsa bile asgari ücret ve göç yasası içerisinde iş-maaş garantisi olmayacak gençler, meslek liselerine gitse ne olacak? Hiç düşünülmüş müdür?”.

Gökçebel, diğer yandan, “liselere giden, üniversitelere giden öğrencilerin ne günahı olduğunu” sorarak, yasanın, bu gençlerin de hakkını temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Gökçebel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Vicdani ret içermeyen, adaletsizlik yapan, gençleri bölen, ayıran yeni bir yasa yaptınız... Sayın Milletvekilleri, Bakanlar, biz sizden Askerlik Yasasını düzeltmenizi ve göç yasasını kaldırmanızı bekliyoruz.  Biz sizden gençleri bir kez daha bölen-parçalayan uygulamalar istemiyoruz. Askerlik yasanızı bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz. Sizlerden onurlu ve dik durmanızı bekliyoruz.”

                                              

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KtoeösHer Törende Gençliğin Gelecek Olduğunu Ortaya Koyan Hükümetin Ve Meclisin“icraatlarda Gençliğe Darbe üstüne Darbe Vurmaya Devam Ettiğini” Savundu.
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