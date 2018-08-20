KTOEÖS, Asgari Ücretin İstikrarlı Para Birimine Endekslenmesi Çağrısında Bulundu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, asgari ücretin yeniden düzenlenip istikrarlı bir para birimine endekslenmesi ve kamuya başlama ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.



Eylem, hükümetin Türk Lirası’nın değer kaybına karşı aldığı tedbirlerin, “çalışanları ve dar gelirlileri rahatlatacak adımlar” olmadığını kaydetti.



Yapılan zamlarla özellikle asgari ücretliler ve 2011 sonrası kamuda işe girenleri açlık sınırı altında yaşama noktasına getirdiğini kaydeden Eylem, kamuya giriş maaşlarını düşüren Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması ve asgari ücretin yeniden düzenlenmesi ve istikrarlı bir para birimine endekslenmesi gerektiğini savundu.



“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI, HATTA KEMİĞİ KESMEYE BAŞLADI”



Hükümet tarafından alınan tedbirlerin “krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklemek” anlamında olduğunu kaydeden Eylem, “Halkın dayanacak gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmış ve hatta kemiği kesmeye başlamıştır. Hükümet siyasi irade ortaya koymalı ve alım gücünü koruyacak tedbirleri ivedilikle almalıdır” dedi.



Selma Eylem, KTOEÖS’ün 29 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi önünde eylemsel süreçle ilgili basın açıklaması yapacağını da bildirdi.



