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KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), asgari ücretin “insanca yaşanacak düzeyde” yeniden belirlenmesini talep etti.

KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), asgari ücretin “insanca yaşanacak düzeyde” yeniden belirlenmesini talep etti.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), asgari ücretin “insanca yaşanacak düzeyde” yeniden belirlenmesini talep etti.
 

KTOEÖS konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Yükselen döviz karşısında erimekte olan maaşlarla alım gücü ciddi bir şekilde gerileyen çalışanlar yaşam mücadelesi verirken bu duruma etkin ve yeterli çözümler üretmek yerine hükümetin zam üstüne zam yapması ülkeyi yangın yerine döndürmüş, çalışanlar açlık sınırı ve altında yaşamaya mahkûm edilmiştir” dedi.
“Hayat pahalılığının hesaplanma biçimi realiteye dönüştürülmeli, devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir” denilen açıklamada, eşel mobilin 2 ayda bir hale gelmesi; “stabil” para birimine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılması, vergi adaletinin sağlanarak düşük gelirlilerin rahatlatılması istendi. 
KTOEÖS açıklamasına şöyle devam edildi:
“Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri derhal başlatılmalıdır. Kamu ya da özel sektör tüm çalışanların kadrolu, sendikalı, toplu iş sözleşmeli, güvenceli çalışması için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. 

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Eğitim ve sağlık parasız, nitelikli kamusal hizmetler olmalıdır. Eğitimin devlet politikası haline dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Anayasaya uygun olarak bilimsel, laik, demokratik, nitelikli kamusal eğitim zorunlu hale getirilmeli yasaya uygun olmayan eğitim veren okullar yasal hale dönüştürülmelidir. 
TC ile paralel götürülen eğitim sistemi tamamen yerelleştirilmeli cinsiyetçi, gerici, söven unsurlardan arındırılmalıdır. Eksik öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi kadroları tamamlanmalı okul altyapı sorunları giderilmelidir. Özel eğitim yasası geçirilmeli, kadro açılmalıdır. Tüzük, yasa, program, müfredatlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.
Çalışanlar arasında adaletsiz bir durum yaratan sosyal güvenlik ve göç yasaları ortadan kaldırılmalı hem özel hem de kamu için eşitlik ve adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalıdır.”
KTOEÖS’ün açıklamasında şu sorulara da yer verildi:
“Ekonomik, siyasi, nüfus ve diğer dayatmalara dur denmeyecek mi; TC ile imzalanan protokolün içeriği nedir; Her geçen gün fakirleştirilen halkın bu durumuna seyirci kalmaya devam mı edilecek; Çeşitli olanaklar sağlanan vakıf dernek ve tarikatların örgütlenmesine daha ne kadar göz yumulacak?”
 

Son Güncelleme: 16.05.2018 09:41
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