Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 08:16

KTOEÖS: "AÖA’nın Ortadan Kaldırılması Çalışmalarına Seyirci Kalmayacağız"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) “ortadan kaldırılmasına” seyirci kalmayacaklarını ifade etti.

KTOEÖS: 'AÖA'nın Ortadan Kaldırılması Çalışmalarına Seyirci Kalmayacağız'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) “ortadan kaldırılmasına” seyirci kalmayacaklarını ifade etti.

Sendika başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yaşananları kaygıyla takip ettiklerini belirterek, “Saklanmaya çalışılsa da, Lefke Avrupa Üniversitesi ile yapılan protokolden, sınavla öğrenci alan akademiye sınavsız girme olanağı sağlanacağı ve kendi özel sınavıyla ihtiyaç doğrultusunda öğretmen adayı alan akademinin kapatma ya da etkisizleştirme noktasına getirileceğinin anlaşılmakta olduğu” görüşünü dile getirdi.
Eylem, şunları ifade etti:

“Her alanda kamuda hizmet verecek olan öğretmenlerin devlet eliyle planlı bir şekilde, ihtiyaç oranında yetiştirilmesi gerekirken, Kıbrıslı Türklerin önemli bir kurumu olan ve kar amacı gütmeden  öğretmen yetiştirmesi gereken akademinin, daha da geliştirilmesinin düşünülmesi yerine Lefke Avrupa Üniversitesine peşkeş çekilmesi kabul edilebilir bir şey değildir.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalışmaları yapılabilir, ancak bunu ortadan kaldırma hedefiyle yapılan bu hamlenin doğru bir hamle olmadığını vurgularız.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, kendi başına hiç kimseyle istişare edilmeden attığını öne sürdüğü adımları, “bu toplumun çalışan son kurumlarını da bitirme adına oluşturulan siyasi, ideolojik politikaların bir sonucu ve kabul edilemez” olarak değerlendiren Eylem, şunları kaydetti:

“Öğretmen yetiştirilmesi, bu mesleğe girişin teşvik edilmesi, öğretmenlik mesleğinin istihdamı, geliştirilmesi, statüsü bir toplumun geleceğine etki eden en önemli mekanizmanın, parasal çıkar kaygısı taşıyan bir rekabet pazarında, ihtiyaç fazlası, nitelik tartışması içerisinde yetiştirilmeleri ve öğretmen yetiştirmeye çalışan tek kurumun da ortadan kaldırılmasına çalışılması tamamen Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, gelişmesine saldırıdır, dayatmadır.”

Eylem, Kıbrıs Türk toplumunun dinine, diline, inançlarına, kültürüne, duygularına, kurumlarına yapılan saldırıların, toplumun varlığına yönelik ve kabul edilemez olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti:

“Öğretmen, muavin, müdür, hademe, doktor kadrolarını eksilten, ama imam kadrolarında sınırsız artırım yapan, ihtiyaç fazlası cami yapan; hastane, okul açmayan; ideolojik nüfus politikaları, kurslar, geziler ve her alana kaynak bulan, ama okullarda temel ihtiyaçları; hastanelerde basit ilaçları dahi karşılamayan bu zihniyet, Kıbrıs Türk toplumunun ayakları üzerinde durmasını istemeyen bir zihniyetin ürünüdür. Bu politikaları dayatanları da, bu politikaların kirli işbirlikçilerini de tarih affetmeyecektir.
Konu eğitimse, öğretmen yetiştirmekse; bunu tartışmaya, katkı koymaya KTOEÖS olarak her zaman hazır olacağız. 2014 şura kararlarında öğretmenlerin devlet eliyle yetiştirilmesi, öğretmen statüsünün yükseltilmesi tavsiye kararlarına rağmen var olan iyi şeylerin de yok edilerek, öğretmen örgütlülüğünün dağıtılması bilinçli ve kasıtlıdır. Kıbrıs Türk toplumu seyirci kalmayacaktır, uyarıyoruz!”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nerdeyse birbuçuk kilo ağırlığında domates yetiştirdi Nerdeyse birbuçuk kilo ağırlığında domates yetiştirdi
Vinç Araç Hirondel Çemberinde Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı Vinç Araç Hirondel Çemberinde Devrildi, Sürücü...
KASAP DÜKKANINA GİRDİ KASAP DÜKKANINA GİRDİ
Güney'de 'Babalık İzni' Yürürlüğe Giriyor Güney'de 'Babalık İzni' Yürürlüğe...
54 yaşındaki kadın 23 Temmuz’dan beri kayıp 54 yaşındaki kadın 23 Temmuz’dan beri kayıp
Kasti Hasara Tutuklama... Kasti Hasara Tutuklama...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Nerdeyse birbuçuk kilo ağırlığında domates...

Haberi Oku