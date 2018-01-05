KTOEÖS: “8 OCAK’TA EĞİTİME ARA VERİLMESİ ÖĞRETMENİN TALEBİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilmesinin öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip itibarsılaştırılmaya çalışıldığını kaydederek, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamaların daha da arttığını ileri sürerek, “Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasaların çıkarılması ve öğretmenlerin sosyo-ekonomik statüsünün geriletilmesi de bu yönde yapılan çalışmaların bir parçasıdır” dedi.



Eylem, okullara kurulacak olan sandıklar ve seçim güvenliği göz önünde bulundurularak hükümetin ürettiği söz konusu kararın sanki öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip öğretmene saldırılması ve eğitimde yaşanacak kayıplardan sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.



Eylem, “Halka yeterince anlatılmamış, ilk kez uygulanacak bir seçim sistemiyle erken seçim kararı alanların gerekli planlamayı yapması ve gereken tedbirleri önceden alması gerektiği gerçeği ortada dururken bazı medyatörlerin ve bazı kesimlerin öğretmene saldırmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.