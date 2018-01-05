banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116345
ALTIN
158.739
DOLAR
3.7473
STERLİN
5.0737
EURO
4.5146
Empati İle Hırsızlık
Empati İle Hırsızlık
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Ercan’da Uyuşturucu
Ercan’da Uyuşturucu
banner256
Flaş Haber
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Kapat

KTOEÖS: “8 OCAK’TA EĞİTİME ARA VERİLMESİ ÖĞRETMENİN TALEBİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

KTOEÖS: “8 OCAK’TA EĞİTİME ARA VERİLMESİ ÖĞRETMENİN TALEBİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

05 Ocak 2018 Cuma 12:13
KTOEÖS: “8 OCAK’TA EĞİTİME ARA VERİLMESİ ÖĞRETMENİN TALEBİYMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”
banner238

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilmesinin öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip itibarsılaştırılmaya çalışıldığını kaydederek, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda,  öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamaların daha da arttığını ileri sürerek, “Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasaların çıkarılması ve öğretmenlerin sosyo-ekonomik statüsünün geriletilmesi de bu yönde yapılan çalışmaların bir parçasıdır” dedi.

Eylem, okullara kurulacak olan sandıklar ve seçim güvenliği göz önünde bulundurularak hükümetin ürettiği söz konusu kararın sanki öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip öğretmene saldırılması ve eğitimde yaşanacak kayıplardan sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

 Eylem, “Halka yeterince anlatılmamış, ilk kez uygulanacak bir seçim sistemiyle erken seçim kararı alanların gerekli planlamayı yapması ve gereken tedbirleri önceden alması gerektiği gerçeği ortada dururken bazı medyatörlerin ve bazı kesimlerin öğretmene saldırmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“MAĞUSA LİMANI” ADLI TÜRKÜYE 40 YEREL SANATÇININ YER ALDIĞI KLİP ÇEKİLDİ
“MAĞUSA LİMANI” ADLI TÜRKÜYE 40 YEREL SANATÇININ YER ALDIĞI KLİP ÇEKİLDİ
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
EL-SEN, KIB-TEK’İN 65 BİN STG’LİK ALACAĞININ TALEP EDİLMEMESİNİ SAYIŞTAYLIĞA ŞİKAYET ETTİ
EL-SEN, KIB-TEK’İN 65 BİN STG’LİK ALACAĞININ TALEP EDİLMEMESİNİ SAYIŞTAYLIĞA ŞİKAYET ETTİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim