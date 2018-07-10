Ktnüb:” Elektriğe Gelen Zamla Narenciye Üreticisinin Beli Kırıldı”



Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği (KTNÜB), elektriğe yapılan %24 ve %30’luk zamların narenciye üreticisinin belini kırdığını ifade etti.



Birlik Başkanı Ali Alioğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının ilk 6 ayında elektriğe %48 oranında yapılan zammın narenciye üreticisine büyük darbe indirdiğini kaydetti.



Alioğlu, “Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği olarak bizler, narenciyede girdi maliyetlerinin her geçen gün çoğalarak artmasından şikayet ederken, elektriğe gelen okkalı zamların altında üretim yapmaktan vazgeçme noktasına geldik” ifadelerini kullandı.



Alioğlu, su kaynaklaırnın yetersizliği, ekonomik olarak karşılanamaz boyutlara çıkan girdi maliyetleri, ve yüksek oranda elektrik zamları ile ile baş başa bırakılan narenciye sektörünün bu yıl biraz daha daralarak, küçülerek yok olmaya doğru sürüklendiğini iddia etti.



Hükümete “üretimi bırakalım mı? diye seslenen Alioğlu, narenciye üreticisine bir yılda verilen desteğin elektriğe son yapılan zamla geri alınığını savunduı.

(YIL)





