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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Ktmmob: “iş Sağlığı Ve Güvenliği İçin Yapı Denetim Sistemine İhtiyaç Var”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), inşaat sahalarında iş sağlığı ve güvenliğinin etkin şekilde uygulanabilmesi için yapı denetim sistemine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ktmmob: 'iş Sağlığı Ve Güvenliği İçin Yapı Denetim Sistemine İhtiyaç Var”
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Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), inşaat sahalarında iş sağlığı ve güvenliğinin etkin şekilde uygulanabilmesi için yapı denetim sistemine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

KTMMOB Başkanı Ahmet Hüdoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in açıklamalarının yapı denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkenin içinde bulunduğu gerçekleri hatırlattığını ifade etti.

Yapı işlerinin fenni yeterliliği bulunan kişilerin teknik gözetimi ve sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğini altını çizen Hüdaoğlu, projesine uygun olarak yapıların yapım sürecinin her aşamasında kontrol (inşaat, elektrik ve mekanik) mühendisleri ve mimarları tarafından kesintisiz ve etkin bir şekilde kontrol edilmesi ve yapı denetim sisteminin uygulanması için hükümetin irade koyması gerektiğini belirtti.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ…

Hüdaoğlu, yapı denetim sisteminin deprem kuşağında bulunan adada can ve mal güvenliği, kaliteli ve uzun ömürlü yapıların üretilmesinin yanında sektördeki tüm tarafların mağduriyetini en aza indireceğini kaçak yapılaşma ile mücadelenin etkinleşeceğini, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınacağını ifade etti.

Hüdaoğlu, KTMMOB’ye bağlı meslek odaları, KTİMB ve ilgili bakanlığın oluşturduğu yapı denetim sisteminin 1 Nisan 2016 itibariyle uygulamaya başlaması yönünde Bakanlar Kurulu kararına rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi dışındaki yerel yönetimler ve kaymakamlıkların tercihlerini ve iradelerini sistemsizlikten yana kullanmayı tercih ettiklerini iddia etti.

Hüdaoğlu, yapı denetim sistemi konusunda acilen atılması gereken adımlara KTMMOB olarak destek vermeye hazır olduklarını da bildirdi.

(YIL/GÜL)

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