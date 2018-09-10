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Ktmmob Eurocodes Tanıtım Semineri Düzenliyor

Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), AB İnşaat Tasarım standardı EUROCODES’u tanıtmak amacıyla çarşamba günü Eurocodes Tanıtım Semineri düzenliyor.

Ktmmob Eurocodes Tanıtım Semineri Düzenliyor

Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), AB İnşaat Tasarım standardı EUROCODES’u tanıtmak amacıyla çarşamba günü Eurocodes Tanıtım Semineri düzenliyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
Ktmmob Eurocodes Tanıtım Semineri Düzenliyor
Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), AB İnşaat Tasarım standardı EUROCODES’u tanıtmak amacıyla çarşamba günü Eurocodes Tanıtım Semineri düzenliyor.

Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Değişim ve Yenilik 6” hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi” altında KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleşecek seminer 18.30’da başlayacak.

Doç. Dr. Mürüde Çelikağ’ın vereceği seminerde, inşaat malzemeleri ve mühendislik hizmetleri konusunda AB iç piyasasında olabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak, ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş referans belgeler olan EUROCODES tanıtılacak.

Seminere dair detaylı bilgi ktmmob.ab@gmail.com adresinden, www.ktmmob.org web sitesinden veya 542 852 9090 numaralı telefondan elde edilebilir.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

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