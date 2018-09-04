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Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek

Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), perşembe günü “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” konulu seminer ve çalıştay düzenliyor.

Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek

Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), perşembe günü “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” konulu seminer ve çalıştay düzenliyor.

04 Eylül 2018 Salı 11:24
Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek

Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), perşembe günü “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” konulu seminer ve çalıştay düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın enerji konusunda yol haritasının belirlenmesi amacıyla Golden Tulip Hotel’de yapılacak etkinlik saat 09.30’da başlayacak.

“Konvansiyonel Yakıt Alternatifleri”, “Doğalgaz & LNG”, “Enterkonnekte”, “Yenilenebilir Enerji ve Çevre”, “Enerji Yönetimi” ve “Enerji Verimliliği” konularında çalışma masalarının oluşturulacağı çalıştaya, yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılacak.

(HUR/FEZ)
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