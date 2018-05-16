Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102203
ALTIN
183.102
DOLAR
4.4166
STERLİN
5.9583
EURO
5.2039
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Postacı teminata bağlandı
POSTACI TEMİNATA BAĞLANDI
Mangandalar meyhaneyi dağıttı
MAGANDALAR MEYHANEYİ DAĞITTI
Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256

Ktmmob Başkanı Aysal: “gazze’de Yaşanan Katliamı Kınıyoruz”

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Gazze’de 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiği olayları kınadı. Yazılı bir açıklama yapan Aysal, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması esnasında pazartesi günü açılışı protesto etmek isteyen silahsız Filistinlilere karşı İsrail güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak “Bu açık bir insanlık...

Ktmmob Başkanı Aysal: “gazze’de Yaşanan Katliamı Kınıyoruz”

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Gazze’de 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiği olayları kınadı. Yazılı bir açıklama yapan Aysal, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması esnasında pazartesi günü açılışı protesto etmek isteyen silahsız Filistinlilere karşı İsrail güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak “Bu açık bir insanlık...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01
Ktmmob Başkanı Aysal: “gazze’de Yaşanan Katliamı Kınıyoruz”

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Gazze’de 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiği olayları kınadı.
Yazılı bir açıklama yapan Aysal, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması esnasında pazartesi günü açılışı protesto etmek isteyen silahsız Filistinlilere karşı İsrail güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak “Bu açık bir insanlık suçudur. Bu olaylar Ortadoğu’da kalıcı bir barışa ulaşılmasına dair umutları tükenme noktasına getirmiştir” ifadelerini kullandı.
Aysal, ABD ve İsrail yönetimlerinin sorumlu olduğu bu gelişmelerin tüm dünyayı endişelendirdiğini, kendi halklarından dahi tepkiler yükseldiğini belirtti.
KTMMOB olarak Gazze’de yaşanan katliamı kınadıklarını belirten Aysal, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlikleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini, ABD ve İsrail devletlerinin çıkarları uğruna tesis etmeyi amaçladığı ayrışma ve savaş ortamına alet olmayarak, her koşulda barışı hedeflemeye ve bu uğurda yapılabilecek tüm girişimleri yapmaya davet etti.
(GÖZ/ÖK)

banner277






Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık’tan Destek
Başbakanlık’tan Destek
“cinnet Mevsimi” Güzelyurt’ta Gösterildi
“cinnet Mevsimi” Güzelyurt’ta Gösterildi
Gürcafer: “abd Ve İsrail Yönetimlerini Kınıyorum”
Gürcafer: “abd Ve İsrail Yönetimlerini Kınıyorum”
Cumhurbaşkanı Akıncı, İit Olağanüstü Zirvesi’ne Katılmak Üzere Cuma Günü İstanbul’a Gidecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, İit Olağanüstü Zirvesi’ne Katılmak Üzere Cuma Günü İstanbul’a Gidecek
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Üstel: “UBP, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatıdır”
Üstel: “UBP, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatıdır”
Değirmenlik-Alevkayası bölgesindeki yangın devam ediyor
Değirmenlik-Alevkayası bölgesindeki yangın devam ediyor
Akyön: ''Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday oldum''
Akyön: ''Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday oldum''
175 vatandaşlık iptali Resmi Gazetede yayınlandı
175 vatandaşlık iptali Resmi Gazetede yayınlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim