Ktmmob Başkanı Aysal: “gazze’de Yaşanan Katliamı Kınıyoruz”

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Gazze’de 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiği olayları kınadı.Yazılı bir açıklama yapan Aysal, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması esnasında pazartesi günü açılışı protesto etmek isteyen silahsız Filistinlilere karşı İsrail güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, 60’dan fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak “Bu açık bir insanlık suçudur. Bu olaylar Ortadoğu’da kalıcı bir barışa ulaşılmasına dair umutları tükenme noktasına getirmiştir” ifadelerini kullandı.Aysal, ABD ve İsrail yönetimlerinin sorumlu olduğu bu gelişmelerin tüm dünyayı endişelendirdiğini, kendi halklarından dahi tepkiler yükseldiğini belirtti.KTMMOB olarak Gazze’de yaşanan katliamı kınadıklarını belirten Aysal, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlikleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini, ABD ve İsrail devletlerinin çıkarları uğruna tesis etmeyi amaçladığı ayrışma ve savaş ortamına alet olmayarak, her koşulda barışı hedeflemeye ve bu uğurda yapılabilecek tüm girişimleri yapmaya davet etti.(GÖZ/ÖK)