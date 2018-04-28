KTMMOB'nin 53. Olağan Genel Kurulu Toplandı!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (KTMMOB) 53. Olağan Genel Kurulu toplandı.



Birlik konferans salonunda saat 10.45 sıralarında başlayana genel kurulda, Birlik organlarının seçimi yapılması yanı sıra, mali ve faaliyet raporları görüşülecek. Üye sayısının artması sebebiyle KTMMOB’ye yeni mekan yaratma da Genel Kurul konuları arasında.



TALAT



Kendisi de KTMMOB üyesi olan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada, Birliğin ülke insanının yaşamının her alanına dokunan meslekler grubu olduğunu ve çok önemli görevleri bulunduğunu ifade etti.



İşçi sağlığı, iş güvenliği ve toplum sağlığı konularında Birlik içerisindeki meslek gruplarına önemli görevler düştüğünü kaydeden Talat, hem Birliğin hem mühendislerin bağlı bulundukları iş kollarında yapabilecek çok şeyleri olduğunu söyledi.



Talat, yaşamın her noktasıyla ilgili olan Birliğin siyasetle de yakından ilgili olduğunu, yıllardır Kıbrıs Türklerinin kalkınması ve gelişmesi için çaba sarf ettiğini, ayrıca Kıbrıs’ın barışa ulaşması için çabalayan kurumlardan biri olduğunu ifade etti.



ÇELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında, ülkede halen Birlik ve Birliğe bağlı odaların toplantılarında meslek gruplarıyla ilgili konuların yerine, barıştan, çözümsüzlükten, ekonomi ve çarpık yapılaşmadan bahsedildiğine dikkat çekti.



Mühendis ve mimarların ülkede ortaya çıkardığı eserlerin rant amacıyla yok edildiğini kaydeden Çeler, herkesin eserine saygı duymak ve sahip çıkmanın görevleri olduğunu ifade etti.



Bakan Çeler, Bakanlığının çalışmalarında KTMMOB’den gelecek görüş ve önerilerin yollarını aydınlatacağını belirterek, ülkeyi daha ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.



Çeler, ülkede yapı denetiminin eksik olduğunu ve yasal düzenleme gerektiğini kaydederek, ülkenin ileriye taşınmasında KTMMOB’nin rolünün büyük olduğunu söyledi.





ÖZYİĞİTToplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, ülkede eğitimi yeniden yapılandırmak, yap-boz tahtası olmaktan çıkarıp devlet politikası haline getirmekte kararlı olduklarını, bunda en önemli paydaşlardan birinin KTMMOB olduğunu ifade etti.Özyiğit, Kıbrıs’ta halen barışa ulaşılamadığını, bölgede acımasız paylaşım savaşlarının olanca şiddetiyle devam ettiğini, ancak bunun yanında 50 yıllık bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için Kuzey Kore ve Güney Kore başkanlarının bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.AKYELKTMMOB Başkanı Selcan Akyel de konuşmasında, 4 bini aşan üyesi ve bir çok meslek grubuyla kamu yararına faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.Akyel, geçmiş dönemde Birlik olarak yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini ve bir çok faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.KTMMOB’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Akyel, Birliğin, tüm organlarının gücü ve katkısı oranında gücünü duyurmaya devam edeceğini ifade ettiAkyel, KTMMOB üyelerine son kez Başkan olarak hitap ettiğini ve seçimde aday olmayacağını açıkladı.KTMMOB Genel Kurulu’nda ayrıca Güney Kıbrıs’taki meslek grubundan Sokrates Sokrato da söz alarak Birlik üyelerine hitap etti.(YIL/HA)FOTOĞRAFLIHaber: Yılmaz Yakar Fotoğraf: Hüseyin Sayıl