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KTMMOB'nin 53. Olağan Genel Kurulu Toplandı!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (KTMMOB) 53. Olağan Genel Kurulu toplandı.

KTMMOB'nin 53. Olağan Genel Kurulu Toplandı!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (KTMMOB) 53. Olağan Genel Kurulu toplandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:26
KTMMOB'nin 53. Olağan Genel Kurulu Toplandı!

 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (KTMMOB) 53. Olağan Genel Kurulu toplandı.

Birlik konferans salonunda saat 10.45 sıralarında başlayana genel kurulda, Birlik organlarının seçimi yapılması yanı sıra,   mali ve faaliyet raporları görüşülecek.  Üye sayısının artması sebebiyle KTMMOB’ye yeni mekan yaratma da Genel Kurul konuları arasında.

TALAT

Kendisi de KTMMOB üyesi olan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,  Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada,  Birliğin  ülke insanının yaşamının her alanına dokunan  meslekler  grubu olduğunu ve çok önemli görevleri bulunduğunu ifade etti.

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve toplum sağlığı konularında Birlik içerisindeki meslek gruplarına önemli görevler düştüğünü kaydeden Talat, hem Birliğin hem  mühendislerin  bağlı bulundukları iş kollarında  yapabilecek çok şeyleri olduğunu söyledi.

Talat, yaşamın her noktasıyla ilgili olan Birliğin  siyasetle de yakından ilgili  olduğunu,  yıllardır Kıbrıs Türklerinin  kalkınması ve gelişmesi için çaba sarf ettiğini, ayrıca  Kıbrıs’ın barışa ulaşması için çabalayan kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında,  ülkede halen Birlik ve Birliğe bağlı odaların toplantılarında  meslek gruplarıyla ilgili konuların yerine,  barıştan, çözümsüzlükten, ekonomi ve çarpık yapılaşmadan bahsedildiğine dikkat çekti.

Mühendis ve mimarların ülkede ortaya çıkardığı eserlerin rant amacıyla yok edildiğini kaydeden Çeler,  herkesin eserine saygı duymak ve sahip çıkmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Bakan Çeler,  Bakanlığının çalışmalarında KTMMOB’den gelecek görüş ve önerilerin  yollarını aydınlatacağını  belirterek,  ülkeyi daha ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Çeler, ülkede yapı denetiminin eksik olduğunu ve yasal düzenleme gerektiğini kaydederek, ülkenin ileriye taşınmasında KTMMOB’nin rolünün büyük olduğunu söyledi.

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ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise,  ülkede eğitimi yeniden yapılandırmak, yap-boz tahtası olmaktan çıkarıp devlet politikası haline getirmekte kararlı olduklarını, bunda en  önemli paydaşlardan birinin KTMMOB olduğunu ifade etti.
 
Özyiğit,  Kıbrıs’ta halen barışa ulaşılamadığını, bölgede  acımasız paylaşım savaşlarının olanca şiddetiyle devam ettiğini, ancak bunun yanında  50 yıllık bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için Kuzey Kore ve Güney Kore başkanlarının  bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

AKYEL

KTMMOB Başkanı Selcan Akyel de konuşmasında,  4 bini aşan üyesi ve bir çok meslek grubuyla kamu yararına faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Akyel,  geçmiş dönemde Birlik olarak  yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini ve  bir çok faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

KTMMOB’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren  Akyel,  Birliğin, tüm organlarının  gücü ve katkısı oranında  gücünü duyurmaya devam edeceğini ifade etti

Akyel, KTMMOB üyelerine son kez Başkan olarak hitap ettiğini ve seçimde aday olmayacağını açıkladı. 

KTMMOB Genel Kurulu’nda ayrıca Güney Kıbrıs’taki meslek grubundan Sokrates Sokrato da söz alarak Birlik üyelerine hitap etti.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI

Haber: Yılmaz Yakar    Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

 

Son Güncelleme: 28.04.2018 13:42
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53OlağanToplantı
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