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23 Aralık 2016 Cuma 09:00

KTMMOB Eski Başkanlarından Ulaş, Ölümünün 2’nci Yılında Anılıyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) eski başkanlarından Ahmet Ulaş, ölümünün 2’nci yıldönümünde yarın düzenlenecek etkinlikle anılıyor.

KTMMOB Eski Başkanlarından Ulaş, Ölümünün 2'nci Yılında Anılıyor
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) eski başkanlarından Ahmet Ulaş, ölümünün 2’nci yıldönümünde yarın düzenlenecek etkinlikle anılıyor.

Anma etkinliği saat 11.00’de KTMMOB Konferans Salonu’nda yapılacak.

Etkinlikte önce konuşmalar yapılacak, saat 12.00’de ise “Çözüme doğru giden Kıbrıs’ta sürecin önemli aktörü Türkiye’de neler oluyor?” konulu söyleşi başlayacak. Söyleşinin konuşmacısı Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe olacak.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, “KTMMOB Başkanlığı, sendika yöneticiliği ve İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliğini uzun yıllar yürüten Başkan Ahmet Ulaş’ı ve fikirlerini anı günüyle geleceğe taşıyoruz” denildi.

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