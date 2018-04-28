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KTMMOB Başkanlığı'na Seran Aysal seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanlığı’na Seran Aysal seçildi.

KTMMOB Başkanlığı'na Seran Aysal seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanlığı’na Seran Aysal seçildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:22
KTMMOB Başkanlığı'na Seran Aysal seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanlığı’na Seran Aysal seçildi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Oda’nın bugün yapılan 53. Olağan Genel Kurulu’nda, faaliyet ve mali raporların aklanmasından sonra, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak 53. Dönem Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi. 

Birlik organları şu şekilde oluşturuldu: 

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Yönetim Kurulu: “Evren Çavdır,  Mert Girgen,  Serkan Abbasoğlu, Tunç Adanır”

Yüksek Onur Kurulu: “Uğur Ulaş Dağlı – Kurul Başkanı, Aydın Öztemel
Hasan Demirel , Seyit Yorgancıoğlu, Sümer Kaya – Kurul Üyeleri, Bora Tüccaroğlu ve Buket Asilsoy - Yedek Kurul Üyeleri.”

 

Son Güncelleme: 28.04.2018 16:24
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