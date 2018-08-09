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KTKD: “İki Ayrı Egemen Devletin Varlığı Temelinde Uzlaşmadan Başka Yol Yok”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD), Rum-Yunan ikilisinin uluslararası baskılarla Türkiye ve KKTC üzerinde yaratmayı amaçladıkları sonuç alma stratejileri kapsamında ortaya koyduğu niyetlerin ve yaşanan bütün tecrübelerin, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde yapılacak uzlaşmadan başka bir yol olmadığını gösterdiğini ifade etti.

KTKD: “İki Ayrı Egemen Devletin Varlığı Temelinde Uzlaşmadan Başka Yol Yok”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD), Rum-Yunan ikilisinin uluslararası baskılarla Türkiye ve KKTC üzerinde yaratmayı amaçladıkları sonuç alma stratejileri kapsamında ortaya koyduğu niyetlerin ve yaşanan bütün tecrübelerin, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde yapılacak uzlaşmadan başka bir yol olmadığını gösterdiğini ifade etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
KTKD: “İki Ayrı Egemen Devletin Varlığı Temelinde Uzlaşmadan Başka Yol Yok”


Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD), Rum-Yunan ikilisinin uluslararası baskılarla Türkiye ve KKTC üzerinde yaratmayı amaçladıkları sonuç alma stratejileri kapsamında ortaya koyduğu niyetlerin ve yaşanan bütün tecrübelerin, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde yapılacak uzlaşmadan başka bir yol olmadığını gösterdiğini ifade etti.
KTKD’den Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının siyasal tarihinde, Erenköy’e çıkan üniversite öğrencilerinin bölge insanıyla birlikte yarattığı bir destan olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs’a ilk çıkarma harekâtı ve Türkiye’nin Garanti Antlaşması’nın sağladığı müdahale hakkını fiilen ilk kez kullandığı bir harekât olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Erenköy’deki direnişin Barış Harekâtı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve siyasi coğrafyanın oluşumunu sağlayan koşulların yaratılmasında çok özel bir yere sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Mücadelemizin günümüzdeki evresinde özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi korumak ve KKTC’ni yaşatma kararlılığımızı akılcı bir şekilde sürdürmek ve muhtemel tuzaklara karşı duyarlı hareket etmek durumundayız” denildi.
Açıklamada ‘Guterres Çerçeve Belgesi’ parametreleri temelinde, adil ve kalıcı kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması ve federal bir sistemin kurulmasının asla mümkün olmadığı savunuldu.
Açıklamada, Erenköy şehitleri, tüm şehitler, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cengiz Topel saygı ve şükranla anıldı; hayatta olan Mücahitlere, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Türk milletine ve mücadeleci Kıbrıs Türk halkına şükran duyguları iletildi.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 12:50
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