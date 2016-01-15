KTKD Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü Dolaysıyla Mesaj Yayımladı

DR. KÜÇÜK’ÜN, “TÜRKİYE OLMADAN KIBRIS TÜRK HALKININ KURTULAMAYACAĞINI ORTAYA KOYARAK “ VAROLUŞ MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEYEN KİŞİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Dr. Fazıl Küçük’ün, “Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının kurtulamayacağını ortaya koyarak” varoluş mücadelesini örgütleyen kişi olduğunu belirtti.

Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 32’inci yıldönümü vesilesiyle Dernek’ten yayımlanan mesajda, Küçük’ün, Rum basınının ENOSİS propagandalarına karşı, toplumu örgütlemek amacıyla Kıbrıs Türk gazetelerinin başlattığı “Kıbrıs’ın bir Türk Adası olduğu” kampanyanın öncülüğünü yürüttüğü kaydedildi.

Mesajda, “Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ile diğer bütün Mücahitlerimizin gözleri arkada kalmayacak, mücadeleleri ve en büyük eserleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılacaktır” denildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün ayrıca, Rauf R. Denktaş’ı Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığı’na önererek, “hem Denktaş hem de Kıbrıs Türk halkı açısından yeni bir dönem başlamasını ve varoluş mücadelesinde yeni bir evreye girilmesini” sağladığı ifade edildi.

Küçük’ün “Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının kurtulamayacağını ortaya koyarak” varoluş mücadelesini örgütleyen kişi olduğu kaydedilen mesajda, “Dr. Küçük, Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığının korunması ve güçlendirilmesi gerçeğini Türkiye’ye gösterdi. Bu güvenle Kıbrıs müşterek bir ‘Milli Dava’ kabul edilerek, mücadeleye Anavatan-Yavruvatan ayrılmaz, kopmaz bir parça olarak yeni bir boyut kazandırıldı” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, “İngiliz Sömürge Yönetiminin karanlık günlerinde öncü bir lider olarak mücadeleyi başlatan, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, özgürlük ve varoluş mücadelesine yaşamını adayan Dr. Fazıl Küçük’ü kalbimizde yaşatarak sonsuzluğa uğurladığımız 32. yılında şükranla, saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi.