Ktimb, Güzelyurt Devlet Hastanesi İhalesinin Araştırılmasını Talep Etti

Lefkoşa, 13 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Güzelyurt Devlet Hastanesi birinci etap inşaatı ihale sürecinin yasaya aykırı şekilde sonuçlandığını iddia etti.

Gürcafer, söz konusu ihalenin Meclis Araştırma Komisyonu oluşturularak araştırılmasını talep etti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesinde yaşanlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Yüksek Yönetim Denetçisi ve tüm siyasi parti başkanları ve milletvekillerine belgeleriyle birlikte gönderdiği yazıyı basınla paylaştı.

Gürcafer söz konusu yazıda, KTİMB Yönetim Kurulu olarak, aynı mesleği icra eden üyeler arasında eşitlik ve eşit koşullarda rekabet imkanı yaratılması yanında toplum çıkarlarının gözetilmesinin en hassas oldukları nokta olduğunu belitti.

Yazıda, ihale sürecini anlatan Gürcafer, ihale süresince yasaların çiğnendiğini, 27 Aralık 2016 tarihinde, ihalenin kapanmasına 24 saatten az bir zaman kala, KTİMB’ye haber verilmeden yeni bir zeyilname yayınlanarak, birinci zeyilname ile yapılan değişikliğin iptal edilerek tekrardan eskiye dönmek sureti ile müteahhitlerin büyük çoğunluğunun ihaleden devre dışı kalmalarına neden olunduğunu iddia etti.

Süreçte yaşanan diğer gelişmelere de değinen Gürcafer, 3 Ocak tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yazılı talebiyle ihalenin iptal edildiğinin Merkezi İhale Komisyonu tarafından duyurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İhalenin iptal kararının ardından konuyu yargıya taşıyan Ali Kofalı Constructions Ltd.’ye karşı devletin avukatlığını üstlenmek üzere görevli olan savcı ise KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 03/02/2017 tarihli Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’na gönderdiği yazıyı ve gerekçelerini hiçe sayarak, Mahkeme huzurunda aleyhte hüküm çıkmasını kabul ve teklif etmiştir. Bu sayede mahkeme de savcının yaptığı beyanı dikkate alarak ihalenin iptal kararının hükümsüz olduğuna dair hüküm vermiştir.

Kamu İhale Yasası’na ve “Yapım İşleri İhalesinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü”’ne aykırı şekilde ihale sürecini sürdüren ve neticelendiren Merkezi İhale Komisyonu, gerek İhale ile ilgili değerlendirme tablosunu, gerekse ihalenin kime verildiğine dair duyuru’yu Kamu İhale Yasası’nın 42’nci maddesine göre de yapmamıştır.

İhale dosyasını satın alan şirketlerden birinin tüm müteahhitleri temsilen Merkezi İhale Komisyonu’nun kararını Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyarak dava açtığını kaydeden Gürcafer, Kamu İhale Yasası’nın Temel İlkelerinin 6.maddesinin 1. fıkrasının görmezden gelinerek Merkezi İhale Komisyonu tarafından ısrarla bağlanılmaya çalışılması sonucunda devletin yaklaşık 2 Milyon 500 Bin TL zarara uğratıldığını iddia etti.

(YIL/ÖK)