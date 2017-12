KTİMB: “YERLİ MÜTEAHHİT İLE TÜRKİYE FİRMALARI ARASINDA AYRIMCILIK YAPILIYOR”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), yükselen dövize önlem olarak yerli müteahhitlere “ödenmesi gereken avans ve ihzarat ödeneklerinin” ödenmediğini; ancak Ankara’da açılan ihaleler neticesinde KKTC’ye gelip iş yapan Türkiye firmalarına her türlü fark ve her türlü muafiyetin verildiğini iddia etti ve bunu eleştirdi.KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer yazılı açıklamasında, ayırımcılık yaratıldığını savundu ve dövizin yükselmesine paralel maliyetlerin her geçen gün yükseldiğini kaydetti.Gürcafer, “Şartnamelerde ve/veya ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında döviz yükselmesine karşı önlem amaçlı avans ve ihzarat (imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) ödemeleri bulunmasına rağmen bu ödemeler yapılmamaktadır. 7 Kasım 1985, 24 Ağustos 1994, 5 Mart 2007, 16 Haziran 2014 ve 15 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan düzenlemeler vardır. Devlet bunlara uymayarak suç işlemektedir” dedi.Yetkililerin, devletin tek sorumluluğu kamu çalışanlarının geçimini düşünmekle sınırlıymış gibi bir yaklaşım sergilediğini de ileri süren Gürcafer, “Batmak üzere olan müteahhidin ve inşaat sektöründen ekmeğini kazanan on binlerce insanın feryadına kulak tıkamaktadır” yorumunda bulundu.Gürcafer açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:“Feryadımıza kulak tıkayan efendilere sorarım; Ankara’da açılan ihaleler neticesinde KKTC’ye gelip iş yapan Türkiye firmalarına her türlü fark, her türlü muafiyet verilebiliyorken, Kıbrıs Türk müteahhidine neden verilemiyor?