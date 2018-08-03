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KTİMB Hükümete Bir Hafta Süre Verdi!

GÜRCAFER: “BU SÜREDE MESAFE KAT EDİLMEMESİ HALİNDE ‘TAPU DEVİRLERİNİN DURDURULMASI’ VE ‘ARAÇLI EYLEM’ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİR DİZİ EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

KTİMB Hükümete Bir Hafta Süre Verdi!

GÜRCAFER: “BU SÜREDE MESAFE KAT EDİLMEMESİ HALİNDE ‘TAPU DEVİRLERİNİN DURDURULMASI’ VE ‘ARAÇLI EYLEM’ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİR DİZİ EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

03 Ağustos 2018 Cuma 15:58
KTİMB Hükümete Bir Hafta Süre Verdi!


GÜRCAFER: “BU SÜREDE MESAFE KAT EDİLMEMESİ HALİNDE ‘TAPU DEVİRLERİNİN DURDURULMASI’ VE ‘ARAÇLI EYLEM’ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİR DİZİ EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer müteahhitlerin mağdur olmasına neden olan sorunların çözümü için devlet yetkililerine bir hafta süre verdiklerini açıkladı.
Bugün KTİMB binasında basın toplantısı düzenleyen ve ardından müteahhitlerle olağanüstü toplantı yapan Gürcafer toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bir haftanın sonunda mesafe kat edilmemesi halinde ‘tapu devirlerinin durdurulması’ ve ‘araçlı eylem’ de dahil olmak üzere bir dizi eylem gerçekleştireceklerini söyledi.
Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, üyelerimizin kamu ihaleleri ve ülkedeki plansızlık nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Devlet yetkilileri ile sürdürdüğümüz çalışmalar ne yazık ki bir neticeye ulaşamamış ve inşaat sektörü ciddi bir darboğaza girmiştir” diyen Gürcafer şöyle devam etti:
“Gerek birim fiyatları gerek izharat – avans ve fiyat farkı konularında yaşadığımız sorunlar ve üyelerimizin Devletten alacağı olan 37 milyon 966 bin 186,12 TL’yi bir türlü alamaması artık sabrımızı taşırmıştır.
Öte yandan yap-sat sektörü de çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Yap-sat sektörünün iyileştirilmesine yönelik de ilgili mercilerle defalarca görüşerek çalışmalarımızı ve önerilerimizi ortaya koymamıza rağmen herhangi bir ilerleme sağlayamadık.
Pek çok bakanlık ve kurum ile sorunların çözümü ile ilgili sayısız görüşmeler gerçekleştirmiş olmamıza rağmen hala aynı noktada olmak bizlere acı vermektedir.
Tüm bu sorunları görüşmek üzere üyelerimizle bugün yaptığımız toplantıda yürütülen çalışmalar ile ilgili kendilerine bilgi vererek, çözüm önerilerini masaya yatırdık. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, gelinen aşamada eylem yapmanın kaçınılmaz olduğu konusunda görüş birliği sağlanmış ve eylem yapma kararı alınmıştır.
Alınan karar doğrultusunda, sorunların çözümüne yönelik yetkililerle bir haftalık yoğun bir diyalog sürecine girilmesine ve bir haftanın sonunda mesafe kat edilmemesi halinde ‘tapu devirlerinin durdurulması’ ve ‘araçlı eylem’ de dahil olmak üzere bir dizi eylemler yapılacaktır.”
 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 19:01
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