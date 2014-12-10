Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ktihv Mütevelli Heyeti Başkanı Çolak: “İnsan Hakları Konusundaki Eksikler Acilen Giderilmeli”

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) Başkanı Emine Çolak, insan hakları konusundaki eksikliklerin acilen giderilmesi talebinde bulundu. Çolak, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda “9. yılına giren KTİHV olarak İnsan Hakları Günü vesilesiyle yapacağımız açıklama, ülkemizde düşüncesi nedeniyle bir bireyin hapis olduğu günlere ilk defa denk gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ktihv Mütevelli Heyeti Başkanı Çolak: “İnsan Hakları Konusundaki Eksikler Acilen Giderilmeli”

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) Başkanı Emine Çolak, insan hakları konusundaki eksikliklerin acilen giderilmesi talebinde bulundu. Çolak, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda “9. yılına giren KTİHV olarak İnsan Hakları Günü vesilesiyle yapacağımız açıklama, ülkemizde düşüncesi nedeniyle bir bireyin hapis olduğu günlere ilk defa denk gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 16:42
Ktihv Mütevelli Heyeti Başkanı Çolak: “İnsan Hakları Konusundaki Eksikler Acilen Giderilmeli”
banner238

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) Başkanı Emine Çolak, insan hakları konusundaki eksikliklerin acilen giderilmesi talebinde bulundu.

Çolak, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda “9. yılına giren KTİHV olarak İnsan Hakları Günü vesilesiyle yapacağımız açıklama, ülkemizde düşüncesi nedeniyle bir bireyin hapis olduğu günlere ilk defa denk gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Vicdani reddin iç hukukun bir parçası olmamasının hiçbir mazereti olmadığını söyleyen Çolak, şöyle devam etti:

“Askerlik yasasını değişmek için gündemine alma iradesini gösteren mecliste, tüm milletvekillerinin, insan haklarının gereğini yapmasını beklemekteydik. 

Milletvekillerimizden beklentimiz, doyumsuz çekirge gibi partiden partiye sıçrama gibi meşguliyetleri bir kenara bırakıp, vicdanına göre hareket edenin hapis edilmesine yol açan ayıpları ortadan kaldırmalarıdır.

Bu yıl içerisinde Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikler ile idam cezasının ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığın kaldırmış olması gibi iyileştirmeler ise insan hakları konusunda bir gayret ve irade gösterildiği takdirde gerekli değişiklikleri sağlamanın zor olmadığını göstermektedir.”

İfade ve gösteri özgürlüğüne karşı polis tarafından yapılan müdahalelere daha önce birçok kez dikkat çektiklerini ve KTİHV olarak bu olayları raporlandırdıklarını belirten Çolak, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ama artık son günlerdeki müdahalelere karşı kamuoyunun çok geniş ve çeşitli bölümlerinden de tepki seslendirilmiştir. Bu da devlet uygulamalarının artık kendimize yakıştırdığımız standardın çok gerisinde kaldığı inancının yerleştiğini göstermektedir.

Mülteci hakları konusunda iyi niyetli yaklaşımlar ve gelişmeler olmuştur. Ancak iç hukukun parçası olan uluslararası sözleşmelerin mültecilere bahşettiği hakların uygulanmasına yönelik gerekli yasal düzenleme olmaması insan haklarına verilen değerin hala daha yetersiz kaldığını göz önüne sermektedir.

Diğer taraftan işkence, kötü muamele ve onur kırıcı cezanın önlenmesi için de yasal düzenleme yapılması aciliyet kazanmıştır. Bakanlar Kurulu için yapılan araştırma raporunda Veçhi’nin ölmesi ile ilgili olarak kötü muamele yapıldığı ortaya çıkmasına rağmen yasal düzenleme olmadığı için sorumlular gerektiği gibi veya hiç cezalandırılmayacaklardır.

Meclis araştırma komitesinin 2012 yılında Fatih Demirel isimli kişiye işkence yapıldığını tespit etmiş olmasına rağmen,  daha sonra Fatih Demirel isimli kişinin Savcılıkta işkence yapılmadığı şekilde ifade verdiği bilgimize gelmiştir. Bu bağlamda meclisin yapmış olduğu işkence ile ilgili rapora gölge düşmüştür.  Bu hususta doğan çelişkilerin aydınlığa kavuşması için meclisin yeni girişimlerde bulunmasına gerek doğmuştur.”

KTİHV olarak hükümetin ve yasamanın mevcut eksikliklerin acilen düzeltilmesini öncelikleri arasına alması için çağrıda bulunduklarını belirten Çolak, bu konularda artan duyarlılıkla, ülkede yaşayanların artık daha yüksek bir insan hakları standardı beklentisinde olduğu tespitinde bulunduklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) Başkanı Emine ÇolakInsan Hakları Konusundaki Eksikliklerin Acilen Giderilmesi Talebinde Bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim