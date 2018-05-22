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KTHY’nin Lefkoşa’daki Genel Müdürlük ve Yönetim Binaları İkinci Kez Açık Artırmada!

TABAN FİYAT 4 MİLYON 750 BİN STERLİN’E ÇEKİLDİ

KTHY’nin Lefkoşa’daki Genel Müdürlük ve Yönetim Binaları İkinci Kez Açık Artırmada!

TABAN FİYAT 4 MİLYON 750 BİN STERLİN’E ÇEKİLDİ

22 Mayıs 2018 Salı 07:27
KTHY’nin Lefkoşa’daki Genel Müdürlük ve Yönetim Binaları İkinci Kez Açık Artırmada!

TABAN FİYAT 4 MİLYON 750 BİN STERLİN’E ÇEKİLDİ

BUGÜN YAPILACAK AÇIK ARTIRMAYA KATILACAKLAR ÖNCE DİVANA KAYDOLACAK

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları, bugün ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

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Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda yer alan açık artırmaya katılacaklar 10.00 ile 11.00 saatleri arasında divana kaydoluyor. Kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum, kuruluş ve tüzel kişiler için yetki belgesi talep ediliyor. Kaydın tamamlanmasının ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı.

Bu nedenle, 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satış için belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyat, 250 bin Sterlinlik düşüşle 4 milyon 750 bin Sterlin’e çekildi.

Son Güncelleme: 22.05.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
KthyBinalarAçıkArttırma
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