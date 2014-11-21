KTHY’nin İstihdam Edilen Personelinin Durumu Başbakanlık’ta Ele Alındı

KTHY’nin tasfiye edilmesinin ardından kamuda Özelleştirme Yasası kapsamında istihdam edilen personelin durumunu görüşmek üzere oluşturulan komite ilk toplantısını Başbakanlık’ta yaptı.

Başbakanlık Müsteşarı Alpay Avşaroğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına KTAMS, Kamu-Sen ve Hava-Sen’den yetkililer katıldı. Toplantıda ayrıca Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Çelebi Ilık da hazır bulundu.

Toplantının başında basına herhangi bir açıklama yapılmadı.