Kthy Binası... Denktaş: “gereği Her Neyse Bu Konuda Hükümet Olarak Karar Üreteceğiz”

KTHY BİNASININ BUGÜNKÜ AÇIK ARTIRMASINA KATILAN OLMADI, İŞLEM ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKRARLANACAK



MALİYE BAKANI DENKTAŞ VE TASFİYE MEMURU ÜRESİN TAK’A KONUŞTU

DENKTAŞ: “GEREĞİ HER NEYSE BU KONUDA HÜKÜMET OLARAK KARAR ÜRETECEĞİZ”ÜRESİN: “BİNA MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA AÇIK ARTIRMA YOLUYLA YENİDEN SATIŞA ÇIKARILACAK”Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) binalarının devlet nezdinde kalması konusunda kararlılıkları olduğunu kaydederek, “Yapacağımız birtakım girişimler olacak. Gereği her neyse bu konuda hükümet olarak karar üreteceğiz” dedi.KTHY binasının satışı için bugünkü açık artırmaya katılan olmadı, işlem önümüzdeki günlerde tekrarlanacak. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tasfiye Memuru Halis Üresin konuyla ilgili, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.Üresin, “Mümkün olan en kısa zamanda bina tekrar açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak” dedi.DENKTAŞ: “BAŞVURU OLACAK MI’ DİYE BEKLEYİP GÖRMEMİZ GEREKİRDİ”Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY binalarının devlette kalması için Bakanlar Kurulu’ndan gerekli yetkiyi aldığını açıkladı.KTHY binalarının devlet nezdinde kalması konusunda kararlılıkları olduğunu vurgulayan Denktaş, “Buna rağmen ‘başvuru olacak mı’ diye bekleyip görmemiz gerekirdi. Şimdiki süreç için bizim de yapacağımız birtakım girişimler olacak. Gereği her neyse bu konuda hükümet olarak karar üreteceğiz” dedi.Fasıl 113 Şirketler Yasası’na göre tasfiye halindeki bir kurumun mülklerinin açık artırmayla satıldığını anımsatan Denktaş, “Bu nedenle biz de bu konuda hazırlıklı olduk. Bugün müracaat yok. Süreci takip edeceğiz. Gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.ÜRESİN: “MAHKEME İKİNCİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKMA KONUSUNDA YETKİLİ KILIYOR”KTHY binasının açık artırmayla satılması için yetkilendirilen Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru, aynı zamanda Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü de olan Halis Üresin, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini TAK’a değerlendirdi.Üresin, “Mahkeme bizi, birinci açık artırmada sonuç alınmazsa ikinciye çıkma konusunda yetkili kılıyor” dedi.Açık artırmanın hangi şartlarda ve hangi gün olacağı konusunda şimdiden net bir şey söyleyemeyeceğini, bu konuda değerlendirme yapacağını aktaran Halis Üresin, “Emlak üzerindeki engellerin kalkmasında varılan mutabakatlardaki tarih ve parasal değerler dikkate alınacak. Mümkün olan en kısa zamanda bina tekrar açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak” dedi.İkinci açık artırmadan da sonuç alınmaması halinde ne olacağı sorusu üzerine Üresin, “Bina satılana kadar açık artırmaya çıkılmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.“İPOTEK İÇİN ÖDENECEK MİKTAR ZAMAN GEÇTİKÇE ARTIYOR”Fiyat üzerinden yeniden değerlendirme yapılabileceğini belirten Halis Üresin, haziran ayı sonuna kadar binanın ipotekiyle ilgili Vakıflar Bankası’na 2 milyon 750 TL ödeneceğini, eylül ayına kadar bu rakamın 3 milyon TL’ye yükseleceğini belirtti.“İpotek için ödenecek miktar zaman geçtikçe artıyor” diyen Üresin, 30 Eylül’den yılbaşına kadar geçecek sürede ödenecek tutarın 3 milyon 250 TL olacağını söyledi.MAHKEMENİN BELİRLEDİĞİ TABAN FİYAT 3 MİLYON 678 STERLİNMahkemenin 3 milyon 678 Sterlin taban fiyat belirlediği bina bugün 5 milyon Sterlin taban fiyattan açık artırmada satılacaktı ancak açık artırmaya başvurman olmadı.Lefkoşa’daki KTHY binası, 2 dönüm bin 200 ayakkare büyüklüğündeki arazide bulunuyor.(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLIHaber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal