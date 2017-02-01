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Lefkoşa'da İnfial

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01 Şubat 2017 Çarşamba 12:13

Kthy Alacaklılarının “kabul Edilen Alacak Listesi” Yayımlandı

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’ndan (KTHY) alacaklılarının, &#34;kabul edilen alacak listesi&#34;, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce ilan edildi.

Kthy Alacaklılarının 'kabul Edilen Alacak Listesi” Yayımlandı
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Lefkoşa, 1 Şubat 17 : Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’ndan (KTHY) alacaklılarının, "kabul edilen alacak listesi", Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce ilan edildi.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Ahmet Nergiz’in açıklamasına göre, dairenin web sitesinde yayımlanan alacaklıların listesi ayrıca Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi giriş katında da asıldı.

Listelere http://www.rkmmd.gov.ct.tr/Duyuruve%C4%B0lanlar.aspx adresinden ulaşılabiliyor.

Dairenin açıkladığı rakamların, KTHY’den alacaklı olduğu için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvuran eski personel ve tüzel kişilerin taleplerinde esas alınacağı belirtildi.

Mahkeme kararı uyarınca ilan edilen listeler web sitesinde ve askıda 21 Şubat’a kadar kalacak.

(RU/GÜL)

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