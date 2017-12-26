"KTHY yeniden kurulacak..."

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında TürkSen’i ziyaret etti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, seçime kısa bir süre kalmasına rağmen sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ettiğini kaydetti.

ÇAKICI: “SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILACAK”

Çakıcı, “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, 40 yıldır çalışanların, emekçilerin, orta direğin ezildiğini kaydetti. Bu konulara taraf olduklarını ifade eden Çakıcı, “Diğer partilerden farkımızı da bu şekilde ortaya koyuyoruz” dedi. Adalet, eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi kavramların TKP Yeni Güçler için öncelikli konuları olduğunu belirten Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda çalışanların sorunlarına kulak vererek sendikalaşmanın önünü açacaklarını kaydetti. Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in şarlatan kamuoyu araştırmalarını bir kenara bıraktığını da belirterek, “Son yapılan anketlerde kilit parti olduğumuzu ortaya koyduk” dedi.

“KTHY YENİDEN KURULACAK”

Birilerine peşkeş çekilen stratejik kurumlara karşı tavırlarının da çok net olduğunu belirten Çakıcı, başta Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi olmak üzere diğer kurumlarda özelleştirme uygulamaları yerine özerkleştirme yoluna gidileceğini kaydetti. Seçim bildirgesinde de bu konulara yer verildiğini ifade eden Çakıcı, “Kendi kurumlarımıza sahip çıkacağız, peşkeş çekilmesinin önüne geçmek için gerekli iradeyi göstereceğiz” şeklinde konuştu. Çakıcı, hava ulaşımındaki pahalılığı önlemek için Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden kurulacağını belirterek, haksız rekabetin önlenebilmesi adına turların denetim altına alınacağını belirtti. Partizanlıkların ve usulsüzlüklerin üzerine gidileceğini belirten Çakıcı, daha önce hükümette olmadıkları için bir korkuları olmadığını kaydetti. Geçmiş hükümetler ve bu dönemde ülkede rüşvet ve yolsuzluklar olduğunu belirten Çakıcı, bunların mutlak suretle üzerine gidilerek hesap sorulacağını kaydetti.

“MAAŞSIZ EV KALMAYACAK”

Her eve bir maaşın projelerinden biri olduğunu kaydeden Çakıcı, bu konuda yapılan saldırıların nedenini anlayamadığını, devletin üstlenmesi gereken görevi kendileri üstlenerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Çakıcı, işsiz kalan vatandaşlara sosyal güvenlik yatırımına bakmaksızın işsizlik gelirinin sağlanacağını, hiçbir evin maaşsız kalmayacağını belirtti. Çakıcı, işsizlik parası, sosyal yardım ve aç kalan insanlarımızla ilgili devletin ortaya koyacağı bir yükümlülüğün, ne zamandır suç olduğu sorusunu yöneltti.