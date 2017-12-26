banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111757
ALTIN
156.955
DOLAR
3.8098
STERLİN
5.0903
EURO
4.5239
“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”
YKP, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU
ÇİN UZAKTAN ALGILAMA UYDULARI FIRLATTI
Hikaye yazmayı bırak cevap ver Akkurt...
banner256

"KTHY yeniden kurulacak..."

TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında TürkSen’i ziyaret etti

"KTHY yeniden kurulacak..."

TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında TürkSen’i ziyaret etti

26 Aralık 2017 Salı 14:18
"KTHY yeniden kurulacak..."
banner238

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında TürkSen’i ziyaret etti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, seçime kısa bir süre kalmasına rağmen sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ettiğini kaydetti.

ÇAKICI: “SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILACAK”

Çakıcı, “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, 40 yıldır çalışanların, emekçilerin, orta direğin ezildiğini kaydetti. Bu konulara taraf olduklarını ifade eden Çakıcı, “Diğer partilerden farkımızı da bu şekilde ortaya koyuyoruz” dedi. Adalet, eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi kavramların TKP Yeni Güçler için öncelikli konuları olduğunu belirten Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda çalışanların sorunlarına kulak vererek sendikalaşmanın önünü açacaklarını kaydetti. Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in şarlatan kamuoyu araştırmalarını bir kenara bıraktığını da belirterek, “Son yapılan anketlerde kilit parti olduğumuzu ortaya koyduk” dedi.

“KTHY YENİDEN KURULACAK”

Birilerine peşkeş çekilen stratejik kurumlara karşı tavırlarının da çok net olduğunu belirten Çakıcı, başta Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi olmak üzere diğer kurumlarda özelleştirme uygulamaları yerine özerkleştirme yoluna gidileceğini kaydetti. Seçim bildirgesinde de bu konulara yer verildiğini ifade eden Çakıcı, “Kendi kurumlarımıza sahip çıkacağız, peşkeş çekilmesinin önüne geçmek için gerekli iradeyi göstereceğiz” şeklinde konuştu. Çakıcı, hava ulaşımındaki pahalılığı önlemek için Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden kurulacağını belirterek, haksız rekabetin önlenebilmesi adına turların denetim altına alınacağını belirtti. Partizanlıkların ve usulsüzlüklerin üzerine gidileceğini belirten Çakıcı, daha önce hükümette olmadıkları için bir korkuları olmadığını kaydetti. Geçmiş hükümetler ve bu dönemde ülkede rüşvet ve yolsuzluklar olduğunu belirten Çakıcı, bunların mutlak suretle üzerine gidilerek hesap sorulacağını kaydetti.

“MAAŞSIZ EV KALMAYACAK”

Her eve bir maaşın projelerinden biri olduğunu kaydeden Çakıcı, bu konuda yapılan saldırıların nedenini anlayamadığını, devletin üstlenmesi gereken görevi kendileri üstlenerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Çakıcı, işsiz kalan vatandaşlara sosyal güvenlik yatırımına bakmaksızın işsizlik gelirinin sağlanacağını, hiçbir evin maaşsız kalmayacağını belirtti. Çakıcı, işsizlik parası, sosyal yardım ve aç kalan insanlarımızla ilgili devletin ortaya koyacağı bir yükümlülüğün, ne zamandır suç olduğu sorusunu yöneltti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”
“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”
MARKETİN ÖNÜNE ÇARŞAF GERİP...
MARKETİN ÖNÜNE ÇARŞAF GERİP...
Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı
Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim