KTHY UÇUŞLARININ SONLANDIRILMA SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI





Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, saat 10.00’da UBP Milletvekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, genel değerlendirme çalışması yaptı. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Ersin Tatar katıldı.