FLAŞ HABER

Zincirleme Kaza

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ocak 2017 Salı 09:49

KTHY UÇUŞLARININ SONLANDIRILMA SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, saat 10.00’da UBP Milletvekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

KTHY UÇUŞLARININ SONLANDIRILMA SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KTHY UÇUŞLARININ SONLANDIRILMA SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, saat 10.00’da UBP Milletvekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, genel değerlendirme çalışması yaptı. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Ersin Tatar katıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muammer’in Acılarla Dolu Hayat Hikayesi Muammer’in Acılarla Dolu Hayat Hikayesi
Maraş’ı Ayağa Kaldırdı Maraş’ı Ayağa Kaldırdı
KAÜ DİPLOMASİ OKULU KAPILARINI ARALIYOR KAÜ DİPLOMASİ OKULU KAPILARINI ARALIYOR
Hurdaya Döndü Hurdaya Döndü
KTSÇHB, DİZDARLI’YI İKİNCİ İŞ YAPAN KAMU HEKİMLERİ İÇİN DE AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ KTSÇHB, DİZDARLI’YI İKİNCİ İŞ YAPAN KAMU...
Zincirleme Kaza Zincirleme Kaza
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Muammer’in Acılarla Dolu Hayat Hikayesi
15 yıllık acı bir hikaye

Haberi Oku