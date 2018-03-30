KTHY TAZMİNATLARININ ÖDENMESİNDE SONA DOĞRU

Sendikamız HAKSEN, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Özdil Nami’ye dün gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde KTHY eski çalışanlarının tazminat alacakları, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin personel eksikliğinden dolayı yaşadığı sıkıntılar ve ülkemizde elektrik konusunda arz güvenliğini sağlayabilmek adına Yenilenebilir Enerji kaynakları ile ilgili konularda oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Ziyarette söz alan sendika başkanımız Sayın İzzet TÜRKMEN; KTHY eski çalışanlarının tazminat alacaklarının ivedi olarak ödenebilmesi adına, KTHY eski Merkez Binasının satış sürecinin tamamlanmasını ve tazminatların 8 yıldır büyük bir mağduriyet yaşayan çalışanlara ödenebilmesinin sağlanmasını talep etti. Bu konuya cevaben Sayın Nami; Binanın Maliye Bakanlığı tarafından satın alınacağı yönünde bir irade olduğunu bunun için gerekli ödemenin maliye tarafından hazır edildiğini ancak sürecin mahkeme onayına ihtiyaç duyduğunu bu konuda da görevli bürokratın girişim başlatması adına görevlendirildiğini, çok kısa bir süre içerisinde bu konunun tamamlanacağını belirtti.

Yaşanan süreç içerisinde sendikamız söz konusu binanın ihale yolu ile satılıp en üst rakamdan değer bulması ve çalışanlarında buna karşılık mağduriyetlerinin en üst seviyede karşılanması gerektiği inancındadır. Sürecin farklı bir şekilde çalışanların aleyhine ilerlemesi durumunda paydaş örgütlerle gerekli tüm girişimleri de hukuki seviyede yapacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküşe de değinen Genel Başkanımız Sayın Türkmen, Resmi Kabz Dairesinin uzun süredir yaşadığı personel sıkıntısından dolayı görevini zamanında yapma noktasında sıkıntı yaşadığını, mevcut personelin çok aşırı bir tempo ile çalıştırıldığını ama bunun da yeterli olmadığını belirtti. Özellikle tasfiye edilecek şirketlerin işlemlerinin yıllar almasının ekonomi dünyasına çok büyük bir zarar verdiğini belirten Türkmen zaman kaybedilmeden dairenin personel eksikliğinin giderilmesini talep etti. Sayın Nami; sıkıntının farkında olduğunu ve aşılması adına gerekli girişimleri başlattığını konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Görüşmede son olarak ülkede yaşanan fahiş elektrik fiyatlarını aşağıya çekme ve arz güvenliğini sağlayabilme adına sendikamız yazılı olarak;

“Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan en pratik yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisidir. Bunun yanında haritalandırılması ve mekânsal planlama ile birlikte gelecek teşvikler doğrultusunda rüzgar enerjisi de hem kamu hem de özel sektör yatırımları için yatırım alanı olarak görülmelidir.

Bakanlığınızca, Yenilenebilir Enerji ve verimliliği kapsamında kamu ve özel sektörün,

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Ülke bazında enerji verimliliği konusundaki tüm taleplerinin karşılanabilir bir yapı oluşturulmasında yarar görülmektedir.

Yenilenebilir enerjinin gelişimine paralel olarak, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlardan tamamen kurtulma yanısıra sürekli artan ve dövizle dalgalanan petrol fiyatlarından bu kapsamda etkilenmemeyi de beraberinde getirecektir.

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'ye kabloyla elektrik temin edilmesi ve elektrik altyapısının yenilenmesini de öngören “elektrik arz güvenliğinin oluşturulması”, “enterkonnekte sisteminin kurulması”, “yenilenebilir enerji alanında işbirliği”, “Petrol-Gaz kaynaklarının keşfedilmesi” ve buna yönelik “gerekli altyapıların tesisi için ortak projelerin üretilmesi” konularında imzalanan enerji işbirliği anlaşması Sendikamız HAKSEN;

KKTC Enerji politikalarının tek elden ve geniş bir vizyonla idare ve idamesi için;

Enerji Dairesi Kurulması, Enerji ile ilgili mevzuatın tümünün (yasa, tüzük ve etkileyen emirname vb alt düzenlemelerin) başka yasalarla arasında gri bölge kalmayacak şekilde ele alınıp sonuçlandırılması, kapsamında destek belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.” Şeklinde yazılı bir talepte de bulundu.