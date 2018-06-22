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KTHY Genel Müdürlük ve Yönetim Binaları Maliye Bakanlığı Tarafından Satın Alındı!

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün üçüncü kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılarak, tek teklifi sunan Maliye Bakanlığı’na 3 milyon 678 bin sterline satıldı.

KTHY Genel Müdürlük ve Yönetim Binaları Maliye Bakanlığı Tarafından Satın Alındı!

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün üçüncü kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılarak, tek teklifi sunan Maliye Bakanlığı’na 3 milyon 678 bin sterline satıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 09:15
KTHY Genel Müdürlük ve Yönetim Binaları Maliye Bakanlığı Tarafından Satın Alındı!

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün üçüncü kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılarak, tek teklifi sunan Maliye Bakanlığı’na 3 milyon 678 bin sterline satıldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş satışın ardından yaptığı kısa açıklamada, binaların ihtiyaç duyulan daireler için kullanılacağını, devletin malı olarak kalacağını söyledi.
Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılan açık artırma, katılacakların divana kaydolmasının ardından saat 11.00’de başladı.
Tek kayıt yaptıranın Maliye Bakanlığı olduğunun açıklanmasının ardından, ikinci adımda artırma isteği olan kişi veya kurumlar bulunup bulunulmadığı soruldu.

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Açık artırma için başka teklifler bulunmadığından KTHY’nin Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları taban fiyatı olan 3 milyon 678 bin sterline Maliye Bakanlığı’na satıldı.
Prosedüre göre söz konusu meblağın yüzde 10’luk peşinat ödemesi bugün yapılacak ardından 15 gün içinde meblağın tümünün ödemesi yapılacak. Şartname gereklerine uyulmadığı takdirde ihale iptal olacak.
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 12:52
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