KTHY Gardiyanların Sorunları Ve Ekonomi Tartışıldı.

KTHY, GARDİYANLARIN SORUNLARI VE EKONOMİ TARTIŞILDI

İlk güncel konuşmayı UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, “KTHY’nin batış sebebi” konusunda yaptı.

Saner, bilgi noksanlığı olduğu düşüncesiyle bu konuda daha detaylı bilgi vermek istediğini söyledi, ancak salonda hükümetten sadece 1 milletvekili bulunmasını eleştirdi.

Bütçe görüşmelerinden sonra bu konunun yeniden komitede ele alınmasını, araştırılmasını isteyeceklerini belirten Saner, “KTHY, CTP ve DP tarafından batırıldı. Bu, açık ve netti ancak bunu ispatlayamadık” dedi.

KTHY’nin kendi uçakları ve slotlarını kaybettiğini anlatan Saner, süreç hakkında bilgiler aktararak, yapılan uygulamaları eleştirdi.

ÇAKICI

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, gardiyanların genel sorunlarıyla ilgili güncel konuşmasında, yapılan eleştirilere hükümet kanadından yanıt beklediğini kaydetti, ancak konunun muhatabı İçişleri Bakanı’nın konuşmasının başında salonda bulunmamasına sitem etti.

Ülkede bir cezaevi olduğu ve orada yaklaşık 300 kişi yattığını belirten Çakıcı, oradaki bazı koşulları eleştirdi ve bunların %50’sinin yeniden suç işleyerek geriye döndüğünü anlattı.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nü ve buna bağlı bazı uygulamaları eleştiren Çakıcı, özel ziyaretlerde torpil ve cezaevinde yönetim zaafiyeti yaşandığını öne sürdü.

Çakıcı, cezaevinde grev yapan gardiyanlara ilgili bakan imzasıyla soruşturma açıldığını belirterek, bunu eleştirdi. Bakanlığın herkesi kucaklayarak sorunu çözme yerine “grev yapanları cezalandırma ve tartışma içinde taraf olmasını” doğru bulmadığını dile getiren Çakıcı, cezaevinde disiplin tüzüğüne uyulmadığını; mahkumlara eşit davranılmadığını iddia etti.

Mevcut cezaevinin ihtiyacı karşılamadığını anlatan Çakıcı, yemek yerleri ile izleme kulesi ve nöbet yerlerinin durumunu eleştirerek, “20 yıldır 1 çivi çakılmayan nöbet yerleri vardır” ifadesini kullandı, yeni cezaevinin şart olduğunu kaydetti.

“Cezaevinde maalesef uyuşturucu vardır” diyen Çakıcı, cezaevinde yatanların üçte birinin cezasının uyuşturucu ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

Bu konuda denetimlerin yetersizliğinden yakınan Çakıcı, “bir gardiyanın bir mahkumdan para aldığı ve uyuşturucu getirene verdiğini ancak söz konusu gardiyana herhangi bir suç getirilmediğini; bir başka gardiyanın bonzai ile yakalandığını, bir başka gardiyanın içerisinde uyuşturucu olan bir radyo aldığını ancak bunlarla ilgili de soruşturma yapılmadığını” iddia ederek bunun nedenini sordu.

ULUÇAY

Eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Gardiyanlar Birliği’nin basındaki açıklamasına atıfta bulunarak, greve giden gardiyanlara soruşturma açıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Greve gidildiğinde görevde olanların çalışmaya devam ettiğini, kaos yaratabileceği endişesiyle görev yerlerinden ayrılmadığını, ancak bu kişiler aleyhine sosyal medyada saldırı olduğu için bu insanların şikayetçi olduğunu anlatan Uluçay, söz konusu soruşturma yazısının şikayet edilen gardiyanlara gönderildiğini kaydetti.

Bakan Uluçay, suçluların topluma kazandırılması amacıyla bir takım projeler yaptıklarını ve bunlarım olumlu neticelerini gördüklerini söyledi. Disiplin tüzüğünü yenilediklerini ifade eden Uluçay, teşkilat yasası hazırladıklarını ve bu yasanın Bakanlar Kurulu’nda olduğunu belirterek, söz konusu yasanın ilgili sendikalarla görüşerek tüm gardiyanları kucaklayacak şekilde hazırlandığını belirtti.

Gardiyanların bazı ödenekleri konusunda sıkıntıları olduğu, bunun da aşılması için girişmeleri olduğunu ifade eden Uluçay, güvenlik konusunda da bir takım tedbirler alarak x-ray cihazını girişe koyduklarını anlattı.

Bir narkotik köpeğinin uyuşturucu konusunda yetiştirildiğini belirten Uluçay, uyuşturucu konusunda başarı getirecek ciddi adımlar atılmakta olduğunu anlattı.

Uluçay, suç işleyen gardiyanlar konusunu polise ilettiklerini, bu tür suçların önlenmesiyle ilgili çalışmaları hassasiyetle en üst noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni cezaeviyle ilgili sürecin net olmadığına işaret eden Uluçay, ihaleye nasıl ve nerede çıkılacağı konusundaki sıkıntıya bir formül bularak çözüleceği inancını dile getirdi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “hükümetin son ekonomik durumu” konusunda yaptığı güncel konuşmada, üniversite sektörünün ekonomiye katkısına işaret etti.

Sucuoğlu, bu sektörün ekonomiye ciddi katkı sağladığını, ancak eğitim sektörüne bütçede yeterli kaynak ayrılmadığını belirterek, bunu eleştirdi.

Sektöre yönelik ekonomik politikalar üretilmesi ve akademik kadroların güçlendirilmesi, kalitesinin artırılmasının teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmasının gerekliliği üzerinde duran Sucuoğlu, bunlar yerine “DAÜ’de ciddi bir kaos yaşandığı ve yaşatıldığını” söyledi.

Sucuoğlu, üniversite öğrenci sayısının arttığını, ancak Türkiye’den gelen üniversite öğrencilerindeki artışın %10’da kaldığını, üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının %30’a çıktığını belirterek, Türkiye’den gelen öğrenci sayısının artırılması için bir takım çalışmalar yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

DAÜ’de kaos yaşandığını ileri süren Sucuoğlu, rektörlük konusunda sorun çıkarıldığını ancak boyutun giderek değiştiğini belirtti ve DAÜ’ye ayrılan bütçeye kesinti yapılmasını buna örnek gösterdi.

Sucuoğlu, DAÜ’nün kendini ispatlamış bir üniversite olduğunu belirterek, “DAÜ’yle uğraşmaktan, politika malzemesi yapmaktan vazgeçin” dedi.

(ÖK/SEL) EK VERİLECEK