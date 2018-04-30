Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107359
ALTIN
171.035
DOLAR
4.0477
STERLİN
5.5494
EURO
4.8895
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
KTHY binası için açık artırma…
KTHY BİNASI İÇİN AÇIK ARTIRMA
Ercan’a inişlere sis engeli...
ERCAN’A İNİŞLERE SİS ENGELİ
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

KTHY Binasının Açık Artırmasına Hiçbir Başvuru Olmadı!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN AÇIK ARTIRMAYA GİDİLECEK

KTHY Binasının Açık Artırmasına Hiçbir Başvuru Olmadı!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN AÇIK ARTIRMAYA GİDİLECEK

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:24
KTHY Binasının Açık Artırmasına Hiçbir Başvuru Olmadı!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN AÇIK ARTIRMAYA GİDİLECEK

DENKTAŞ: “KTHY BİNALARININ DEVLETTE KALMASI KARARLILIĞIMIZ VAR. BAKANLAR KURULU’NDAN YETKİ ALDIM, GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK”

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük binasının satılması için Merkezi İhale Komisyonu’nca bugün yapılan açık artırmaya başvuru olmadı.

Saat 13.00’te başlayacağı açıklanan açık artırma öncesinde, katılmak isteyenlerden başvuru beklenen10.00-12.00 saatleri arasında hiçbir başvuru gelmedi.

Bunun üzerine, açık artırma sonuçsuz kaldı ve kapatıldı.

Binanın satışı için önümüzdeki günlerde yeniden açık artırmaya gidilecek.

Bu gelişmenin ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY binalarının devlette kalması yönünde bir kararlılıkları bulunduğunu ve bu konuda Bakanlar Kurulu’ndan yetki aldığını söyledi.

Denktaş, “Başvuruları bekleyip görmek gerekirdi. Şimdiki süreçte bizim de girişimlerimiz olacak. Gereği her neyse, kararı üreteceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 30.04.2018 13:28
Anahtar Kelimeler:
KthyBinasıHİÇBirBaşvuruOLMADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nı kabul edecek...
Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nı kabul edecek...
Kıbrıs Sosyalist Partisi 1 Mayıs Mesajı Yayımladı Ve Çağrı Yaptı
Kıbrıs Sosyalist Partisi 1 Mayıs Mesajı Yayımladı Ve Çağrı Yaptı
1 Mayıs İşçi Bayramı... Çeler: “11.00’den Sonra Hiçbir Süpermarketten Alışveriş Yapmayın, Hizmet Sektöründen Hizmet Almayın”
1 Mayıs İşçi Bayramı... Çeler: “11.00’den Sonra Hiçbir Süpermarketten Alışveriş Yapmayın, Hizmet Sektöründen Hizmet Almayın”
Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı... “bakanın Ricası Çalışma Hayatı Adına Utanç Verici”
Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı... “bakanın Ricası Çalışma Hayatı Adına Utanç Verici”
Özersay Milletvekillerinin Mal Varlıklarının İncelemeye Alınması İçin Meclis Başkanlığı’na Başvurdu
Özersay Milletvekillerinin Mal Varlıklarının İncelemeye Alınması İçin Meclis Başkanlığı’na Başvurdu
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Basın-sen’den “emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” Çağrısı
Basın-sen’den “emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” Çağrısı
Sol Hareket’ten 1 Mayıs Çağrısı
Sol Hareket’ten 1 Mayıs Çağrısı
Meclis Genel Kurulu Toplandı!
Meclis Genel Kurulu Toplandı!
"Özyiğit, İngiliz Milletvekili Hamılton İle Görüştü"
"Özyiğit, İngiliz Milletvekili Hamılton İle Görüştü"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim