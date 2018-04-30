KTHY binası için açık artırma…

MALİYE BAKANI DENKTAŞ DA MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NDA

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük binasının satılması için Merkezi İhale Komisyonu’nca açık artırma işlemleri başlatıldı.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerden 10.00-12.00 saatleri arasında başvuru alınıyor.

Saat 12.00’de işlemlere kısa bir ara verilecek ve 13.00’te açık artırma başlayacak.

İhale Komisyonu’ndaki süreci Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı sendika başkanları ve KTHY eski çalışanları da izliyor.

5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak açık artırma, internet üzerinden canlı yayımlanacak ve www.mik.gov.ct.tr adresinden izlenebilecek.

2 dönüm 1,200 ayakkare büyüklüğündeki KTHY binası, en yüksek teklifi sunan alıcıya satılacak.

