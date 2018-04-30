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KTHY Binası İçin Açık Artırma...

ÜRESİN: “ÇALIŞANLAR BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR. BU KONU HERKES MÜSTERİH OLSUN, EN İYİYİ, DOĞRUYU HALKIMIZIN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

KTHY Binası İçin Açık Artırma...

ÜRESİN: “ÇALIŞANLAR BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR. BU KONU HERKES MÜSTERİH OLSUN, EN İYİYİ, DOĞRUYU HALKIMIZIN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:55
KTHY Binası İçin Açık Artırma...

ÜRESİN: “ÇALIŞANLAR BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR. BU KONU HERKES MÜSTERİH OLSUN, EN İYİYİ, DOĞRUYU HALKIMIZIN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük binasının açık artırmayla satılması için yetkilendirilen Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Halis Üresin, “Şu an mahkeme kararını uygulamaktan başka düşüncemiz yok. Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir” açıklamasında bulundu.
İhaleye başvuru kabul etmeden açılış konuşması yapan Üresin, soruları da yanıtladı. 
Üresin, açık artırmanın yapılmasına ve canlı yayınlanması katkıları nedeniyle Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt’a teşekkür ederek, KTHY çalışanlarının acı çektiğini, travma yaşadığını, bu günü de umutla beklediğini söyledi.
Halis Üresin, mahkeme kararı olmasına rağmen satış işleminin gerçekleşebilmesi için mevcut emlak üzerindeki engellerin kalkması için yoğun girişim yaptığını belirterek, bu sürece destek verenlere teşekkür etti. 
KTHY binası ile ilgili 11 Mayıs 2016 tarihli Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararına işaret eden Halis Üresin, 2 dönüm bin 200 ayak kare büyüklüğündeki arazi ve genel müdürlük binasının satılması sonucunda izlenecek yolun şartnamede duyurulduğu gibi olacağını belirtti. 
Üresin, KKTC’de yeni bir havayolu şirketi kurulmasını da temenni etti.
Halis Üresin, binanın satılmaması halinde sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtladı.
Üresin, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Bengihan’ın ihaleye kayıt olmazsa ne olacağı ve belirlenen fiyat üzerinde satış olması durumunda ilk alacakların kimler olacağını sorusu üzerine şunları açıkladı:
“YANLIŞ ANLAMALARA SEBEP OLMAMAK ADINA BUGÜN AÇIKLAMA YAPMAMAYI DÜŞÜNÜYORUM”
“Mahkeme kararı ortadadır. Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir. İlerleyen süreçte bunun değerlendirmesini yapıp kamuoyuyla paylaşacağım. Bugünkü süreçte yanlış anlamalara sebep olmak adına açıklama yapmamayı düşünüyorum. Tasarrufumuz vardır. Çalışanlar bizim için önceliklidir. Bu konu herkes müsterih olsun, en iyiyi, doğruyu halkımızın yararına olacak şekilde yapacağız. Şu an mahkeme kararını uygulamaktan başka düşüncemiz yok.”
Açık artırmaya katılacaklar 12.00’ye kadar divana kayıt yaptıracak. Bu kişiler KKTC kimlik kartı, kamu, kurum kuruluş ve tüzel kişilerin yetki belgelerini ibraz edecek. Açık artırma saat 13.00’te başlayacak.
Açık artırmayla ilgili divanda Halis Üresin’in yanı sıra Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, üyelerden Hüseyin Gültekin ile Emir Akyıllar, KTHY hissedarı Güvenç Cantaş avukatlar, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi yetkilileri, memurları, noter de var.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş ihalenin açılışına katıldı. KTHY eski çalışanları, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yanı sıra Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da salonda bulundu.
5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak açık artırma, internet üzerinden canlı yayımlanacak ve www.mik.gov.ct.tr adresinden izlenebilecek.
(RÇ/GÜL) EK VERİLECEK
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
KthyBinasıAçıkArttırma
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