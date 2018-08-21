KTGB’den bayram mesajı

“HEP İYİ HABERLER VERMEK ÜMİDİYLE ÜYELERİMİZİN, HALKIMIZIN KURBAN BAYRAMINI KUTLUYORUZ”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), üyelerin ve halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Hep iyi haberler verme” temennisinde bulundu.

Gazeteciler Birliği mesajında, bayramların değerlerin yaşatılmasının en önemli unsurlarından biri olduğu kaydedildi.

“Biz habercilerin büyük çoğunluğu her bayram olduğu gibi bu bayramda da çalışıyor olacağız” denilen mesajda, “Hep iyi haberler vermek ümidiyle özelde üyelerimizin, genelde ise tüm halkımızın Kurban Bayramını kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

