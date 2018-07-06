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Ktgb Ve Esk’dan Lefkoşa Konulu Ortak Basın Fotoğrafı Sergisi

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ

Ktgb Ve Esk’dan Lefkoşa Konulu Ortak Basın Fotoğrafı Sergisi

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ

06 Temmuz 2018 Cuma 11:04
Ktgb Ve Esk’dan Lefkoşa Konulu Ortak Basın Fotoğrafı Sergisi

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) Lefkoşa’nın her iki tarafında, günlük yaşamla ilgili ortaklaşa ‘basın fotoğrafı sergisi’ düzenliyor.
İki örgüt ortak açıklama ile , üyelerini, Lefkoşa’nın her iki yanında günlük yaşamı yansıtan fotoğrafları ile sergiye katılmaya davet etti.
Sergiye katılmak isteyen gazeteciler ya da foto-muhabirlerinin, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış fotoğraflarını en fazla beş adet olmak üzere, 31 Temmuz tarihine kadar dijital formatta KTGB ve ESK’ya iletmeleri gerekiyor.
Fotoğrafların basılması ve görüntülenmesi iki örgüt tarafından ortaklaşa yürütülecek.
Sunulacak fotoğrafların değerlendirilmesi, KTGB ve ESK tarafından belirlenecek iki toplumlu fotoğraf uzmanlarından oluşan bir komite tarafından yapılacak.
Sergi eylül ayı içerisinde ara bölgede yer alacak.
Serginin amacının , başkentin iki tarafındaki sakinleri birbirlerine bağlayan günlük yaşam içerisindeki ilgi ve endişelerine dikkat çekmek olduğu ifade edildi.
(AK/YIL)
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