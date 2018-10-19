Ktgb Ve Basın-sen: “basının Susturulmasına Ve Basın Özgürlüğüne Halel Gelmesine Karşı Her Türlü Yasal Ve Örgütsel Gücümüzü Kullanacağız”

BASIN ÖRGÜTLERİ HAVADİS GAZETESİ’NE GELEN İCRAYI DEĞERLENDİRDİ

“BİR GAZETEMİZE VEYA BİR TV KURULUŞUMUZA VEYA BİR BASIN MENSUBUMUZA YAPILMIŞ SALDIRIYI, HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRMELİYİZ”

İki örgüt, icra nedeniyle Havadis\'in bazı demirbaşlarına el konuluşunu gösteren fotoğrafları da basınla paylaştı.



(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI



Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası, Havadis Gazetesi’ne gelen icrayı değerlendirerek “Basının susturulmasına ve basın özgürlüğüne halel gelmesine karşı her türlü yasal ve örgütsel gücümüzü kullanacağız” açıklaması yaptı.Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir’in yaptığı ortak açıklamada “Son dönemlerde çeşitli kesimlerden basın kuruluşlarına karşı yürütülen planlı saldırılardan rahatsızlık duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.“Bir gazetemize veya bir TV kuruluşumuza veya bir basın mensubumuza yapılmış olan saldırıyı, hepimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmeliyiz” denilen açıklama şöyle devam etti:“Bu, hepimize düşen en büyük görevlerden bir tanesidir. Bu bağlamda Havadis Gazetesi’ne yönelik icra memurlarının bugün haciz işlemlerine başlaması ürkütücü bir durumdur. Geçmişte anayasamıza aykırı olmasına rağmen bu yönde adımlar atılmış ve bazı gazetelerimiz susturulmaya çalışılmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre, icra memurlarının gazetede bulunan bilgisayarlar ve serveri haciz etme girişiminde bulunması, anayasamızın 29’uncu maddesinde bulunan basın araçlarının korunmasına da aykırılık teşkil etmektedir.”Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin bu süreci yakından takip ettiği ve tüm taraflarla istişare içinde olduğu da dile getirilen açıklamada Anayasa’nın “Basın Araçlarının Korunması. Madde 29: Yurttaşlara ait basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç aracı oldukları gerekçesiyle de olsa, zorla alınamaz veya e konulamaz veya işletilmekten alıkonamaz” ifadelerini içeren 29’uncu maddesi de paylaşıldı.Açıklamada ilgili madde şu sözlerle değerlendirildi:“Yukarıda da bahsedildiği gibi, Havadis Gazetesi’ne yönelik yayınlarının durdurulması amacıyla davalı tarafından başlatılan bu girişim, Anayasamıza da aykırıdır. Geçmiş bizlere tedbirli olmamız ve Anayasa’nın 29’uncu maddesini tüm kamuoyuna hatırlatmamız gerektiğini söylüyor. Umarız Anayasa’nın 29’uncu maddesine aykırı olan bu girişim daha da ileri götürülmesi ve bizlerin de içerisinde olacağı hukuksal bir savaş süreci başlatılmaz. Yargımıza güveniyoruz ve de güvenmeye devam etmek istiyoruz.Basının susturulmasına ve basın özgürlüğüne halel gelmesine karşı her türlü yasal ve örgütsel gücümüzü kullanacağız.”