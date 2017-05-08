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08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:39

Ktgb, Levent’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’i ziyaret etti.

Ktgb, Levent'i Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’i ziyaret etti.

KTGB’den yapılan açıklamada, BRT’de katıldığı bir programda Şener Levent’e sansür uygulandığı savunuldu ve ziyaretin destek amaçlı olduğu belirtildi.

Ziyarette konuşan KTGB Başkanı Sami Özuslu, Levent’in maruz kaldığı durumun ortaçağda uygulanan ‘doğrudan sansürü’ hatırlattığını kaydetti.

Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak ülkede de basın özgürlüğü sınırlarının daralacağı endişelerinde haklı çıktıklarını ifade eden Özuslu, “İlgili tüm taraflarla görüştük, sessiz kalmayacağız. Bu durum kabul edilemez” dedi.

Ziyarette Şener Levent’e ‘Basın Özgürlüğü, Hayatın Özgürlüğüdür’ yazılı  lefkara işi de hediye edildi.

Şener Levent de KTGB Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

(UG/GUR) FOTOĞRAFLI

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